اولویت مهم سپاه محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی صبح یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از ۱۶۵ پروژه شهرداری مشهد و سپاه امام رضا(ع) در حاشیه شهر مشهد با تبریک فرارسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: سپاه خادم ملت است و هر کسی در این لباس سبز قرار گیرد باید تمام توان خود را برای محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور در راس فعالیت های خود قرار دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ورود سپاه پاسداران برای رفع محرومیت از مناطق محروم دستور اکید رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: تا زمانی که بر این ناهنجاری ها غلبه نداشته باشیم از این عرصه خارج نخواهیم شد.

وی با تاکید بر رفع محرومیت ها در مناطق محروم و به ویژه حاشیه شهر مشهد خاطرنشان کرد: در این مسیر نیازمند مشارکت همه اقشار مختلف مردم و مسئولان هستیم.

سردار سلامی با ابراز تشکر از اقدامات مثبت و موثر صورت گرفته در حاشیه شهر مشهد بیان کرد: خوشبختانه تاکنون این اقدامات در جهت رفع محرومیت ها و نظم بخشی به مشکلات حاشیه شهر مشهد موثر واقع شده است.

وی با اشاره به شهادت سردار شهید قاجاریان از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) افزود: شهید قاجاریان در جبهه مقاومت اسلامی برای دفاع از حیثیت و کرامت مسلمانان در عملیات آزادسازی نبل در سوریه به شهادت رسید که شهادت این سردار بزرگ افتخار بزرگی برای مردم استان خراسان رضوی است.