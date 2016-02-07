۴۰ درصد از پناهجویان چشم انداز روشنی از وضعیت خود ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در شماره امروز خود نوشت: در ماه ژانویه روزانه دو هزار نفر از طریق مرزهای ترکیه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند.

نگاه آماری به روند ورود پناهجویان نشان می دهد که حدود ۳۹ درصد از آنها که در ماه ژانویه از راه ترکیه و یونان خود را به اروپا رسانده اند از اهالی سوریه و کشورهای بالکان بوده اند.

حدود ۲۵ درصد هم پناهجویان عراقی و ۲۴ درصد از آنها نیز افغان گزارش شده است.

این در حالی است که حدود ۴۰ درصد از افرادی که به عنوان پناهجو روانه کشورهای اروپایی میشوند چشم اندازی از وضعیت آتی خود و چگونگی مقصد انتخابی خود ندارند.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت : شمار ورود پناهجویان و اعداد و ارقام ریز این آمار از سال ۱۹۵۱ میلادی تاکنون بی سابقه اعلام شده است.

بحران پناهجویان دولتمردان اروپایی را با مشکل پیچیده ای روبرو کرده است.آنها از مقامات ترکیه و یونان خواسته اند تا به تشدید کنترل مرزهای خود بپردازند.