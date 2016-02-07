«نوری المالکی» درگذشت مادر «بشار اسد» را به وی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «سومریه نیوز»، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق امروز یکشنبه، به دنبال درگذشت مادر «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه، پیامی را خطاب به وی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، المالکی در این پیام ضمن تسلیت درگذشت مادر بشار اسد، تصریح کرد: خبر درگذشت مادرتان ما را بسیار ناراحت و غمگین ساخت.

وی همچنین در پیام خود با بشار اسد به دلیل درگذشت مادرش ابراز همدردی کرد.

گفتنی است، «انیسه مخلوف» همسر حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه و مادر بشار اسد رئیس جمهور کنونی این کشور روز گذشته در سن ۸۶ سالگی در دمشق درگذشت. وی در سال ۱۹۳۰ در لاذقیه متولد شده و سال ۱۹۵۷ با حافظ اسد که در آن زمان ستوان یکم بود ازدواج کرد و او را تا رسیدن به منصب وزارت دفاع در سال ۱۹۶۶ و سپس ریاست جمهوری در سال های ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۰ همراهی کرد. انیسه مخلوف دارای پنج فرزند با نام های بشری، باسل، بشار، مجد و ماهر بود.