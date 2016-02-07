عزت و اقتدار انقلاب اسلامی مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی ظهر یکشنبه به همراه جمعی از مدیران حوزه علمیه قزوین با خانواده شهیدان آیت الله باریک بین نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام سید موسی ابراهیمی دیدار کردند.

در این دیدارهای صمیمی حجت الاسلام عباسی ضمن تبریک ایام دهه فجر وسالگرد سی وهفتمین بهار انقلاب اسلامی گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از کشور های مطرح وقدرتمند در دنیا است که امروز عزت واقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون ایثار وفداکاری شهدای ارزشمند این خاک مقدس است.

حجت الاسلام عباسی تصریح کرد: دستاورد اساسی حضرت امام خمینی (ره) در رهبری انقلاب اسلامی احیا اسلام ناب محمدی ومهمترین ویژگی آن احیا فرهنگ شهادت وایثارگری بود.

مدیر حوزه علمیه قزوین خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ شهادت طلبی وایثارگری نبود نه انقلاب به پیروزی می رسید ونه نظام اسلامی دوام می یافت.

وی با بیان اینکه شهدا ضمانت کننده حیات جامعه بشری و حفظ استقلال وآزادی جوامع بشریتند، ادامه داد: شهدا با بصیرت خود دشمن را می شناسند وبا او مبارزه می کنند و به همه افراد جامعه حق دارند زیر آنها موجب حفظ اسلام ونظام اسلامی شده اند.

حجت الاسلام عباسی اظهارداشت: انقلاب اسلامی ما با برکات زحمات شهدا حاصل شد و بنابراین در دهه مبارکه فجر باید توجه ویژه ای به خانواده شهدا داشته باشیم واهداف وآرمانهای والای شهدا را در جامعه ترویج وگسترش دهیم.

وی بیان کرد: موانعی که بر سر راه انقلاب اسلامی از اول انقلاب تا به حال به وجود آمده به واسطه شهدا بر طرف شده است.

مدیر حوزه علمیه قزوین تصریح کرد: عده ای به میدان آمدند وبا ایثار خون خود موجب شدند انقلاب اسلامی به پیروزی برسد وعده ای دیگر به جبهه ها اعزام شدند وبا ایثار خون خود مملکت اسلامی را حفظ کردند.

آیت الله باریک بین نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه این دیدار ضمن تبریک ایام دهه مبارکه فجر وسالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با وحدت وهمدلی ورهبری داهیانه حضرت امام خمینی (ره) وشهدای ارزشمندی به ثمر نشست که باید همیشه قدردان باشیم.

آیت الله باریک بین در ادامه بر حضور گسترده وباشکوه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در کشور و در استان قزوین تاکید کرد.