نمایش عروسکی «لانه» همزمان با دهه فجر در تبریز اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی؛ حسن میلانی یکشنبه با بیان این خبر گفت: نمایش فوق توسط واحد نمایش حوزه هنری استان برای کودکان تولید شده است و در ایام الله دهه مبارک فجر برای دانش آموزان مدارس ناحیه یک تبریز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه نمایش «لانه» توسط رضا فروغ نوشته شده است، افزود: کارگردانی، طراحی صحنه و موسیقی کار نیز توسط محمد ملکی اصل انجام شده است.

میلانی تصریح کرد: کودکان به عنوان نسل های فردای جامعه اسلامی هستند که با شناخت و درک صحیح از هنر می توان زمینه رشد و تعالی را در آنها ایجاد نمود و آنها را به بیداری فرهنگی سوق داد و در این میان بهره گیری از هنر نمایش به عنوان هنر جامع و جذاب در تعلیم آینده سازان میهن اسلامی نقش مهمی دارد و نمایش عروسکی به عنوان شاخه ای بسیار مهم در بین هنرهای نمایشی می تواند در تربیت و تعلیم کودکان نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی گفت: دشمنان فرهنگی، در قالب برنامه های تفریحی، کتاب ها، تصاویر و فیلم های تلویزیونی سعی در تغییر رویکردها و عقاید کودکان و نوجوانان دارند و می توان با اجرای برنامه های متنوع و شاد نظیر موسیقی و نمایش برای کودکان جلوی برخی تهاجم فرهتگی را گرفت و هدف از اجرای نمایش «لانه» نیز همین است.