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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی:

نمایش عروسکی «لانه» همزمان با دهه فجر در تبریز اجرا می شود

نمایش عروسکی «لانه» همزمان با دهه فجر در تبریز اجرا می شود

تبریز - رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از اجرای نمایش عروسکی «لانه» با موضوع تهاجم فرهنگی و استکبار برای کودکان و نوجوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی؛ حسن میلانی یکشنبه با بیان این خبر گفت: نمایش فوق توسط واحد نمایش حوزه هنری استان برای کودکان تولید شده است و در ایام الله دهه مبارک فجر برای دانش آموزان مدارس ناحیه یک تبریز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه نمایش «لانه» توسط رضا فروغ نوشته شده است، افزود: کارگردانی، طراحی صحنه و موسیقی کار نیز توسط محمد ملکی اصل انجام شده است.

میلانی تصریح کرد: کودکان به عنوان نسل های فردای جامعه اسلامی هستند که با شناخت و درک صحیح از هنر می توان زمینه رشد و تعالی را در آنها ایجاد نمود و آنها را به بیداری فرهنگی سوق داد و در این میان بهره گیری از هنر نمایش به عنوان هنر جامع و جذاب در تعلیم آینده سازان میهن اسلامی نقش مهمی دارد و نمایش عروسکی به عنوان شاخه ای بسیار مهم در بین هنرهای نمایشی می تواند در تربیت و تعلیم کودکان نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی گفت: دشمنان فرهنگی، در قالب برنامه های تفریحی،  کتاب ها، تصاویر و فیلم های تلویزیونی سعی در تغییر رویکردها و عقاید کودکان و نوجوانان دارند و می توان با اجرای برنامه های متنوع و شاد نظیر موسیقی و نمایش برای کودکان جلوی برخی تهاجم فرهتگی را گرفت و هدف از اجرای نمایش «لانه» نیز همین است.

کد مطلب 3044033

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