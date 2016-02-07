بودجه ۳ هزار میلیاردی شهرداری اردبیل تقدیم شورا شد/رشد ۲۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل ظهر یکشنبه در آیین تقدیم لایحه بودجه شهرداری اردبیل بابیان اینکه بودجه سال آینده با کمی تغییرات و بر مبنای نیازهای جدید شهری تعریف شده است، گفت: در دوران تحریم بدترین تاثیر اقتصاد شهری به شهرداری ها تحمیل شده است و در این وضع اجرای پروژه از محل دریافت عوارض قابل قبول نیست.

حمید لطف اللهیان با تاکید به ضرورت اجرای پروژه های انتفاعی در شهر متذکر شد:باید به سمت اجرای پروژه هایی رفت که برای شهر عایدی داشته باشد و از محل همین عواید پروژه اجرا شود.

وی با تاکید به اینکه بودجه سال آینده شهرداری اردبیل بر مبنای وصول عوارض از مردم نیست، اضافه کرد: برای برون رفت از رکود در بودجه سال آینده باید منابع جدید تعریف کنیم و از ظرفیت بخش خصوصی نیز به صورت گسترده استفاده کنیم.

شهردار اردبیل با اذعان به اجرای ۷۶۰ میلیارد ریال پروژه در شش ماه گذشته ادامه داد: اصلاح و ساماندهی مبادی ورودی شهر، ایجاد باندهای کندرو در کمربندی، بازگشایی معابر اصلی داخل شهر به ویژه در محلات معمار، قاجاریه و شهید گاه در دست اقدام است و در برخی مناطق بازگشایی ها حتی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از جمله برنامه های سال آینده شهرداری را توجه به بافت مرکزی و تاریخی شهر به لحاظ اینکه بیانگر اصالت و هویت شهری است، تاکید و اضافه کرد: از شش هزار و ۶۰۰ هکتار محدوده شهری، ۱۰۰ هکتار بافت فرسوده است و برای ساماندهی تشویقاتی پیش بینی شده است.

به گفته لطف اللهیان از جمله این تشویقات در نظر گرفتن پروانه به مدت چهار سال و معافیت عوارض خدمات شهری و نوسازی در بافت تاریخی است و علاوه بر این برای احداث پارکینگ در بافت تاریخی تخفیفاتی پیش بینی شده است که همگی از ابتدای سال آینده اجرا می شود.

شهردار اردبیل با تاکید به ضرورت ذخیره زمین شهری جهت توسعه شهری اضافه کرد: به همین منظور شهرداری طی ماه های گذشته ۳۰ هکتار زمین را تملک کرده است تا در راستای توسعه شهری و سرمایه گذاری اقدام شود.

وی به توسعه نامتعارف و غیر اصولی حاشیه شهر و بافت های حاشیه نیز اشاره کرد و گفت: بافت حاشیه با مهاجرت ها شکل گرفته و در مقابل ۱۰۰ هکتار بافت تاریخی ما هزار و ۳۰۰ هکتار بافت حاشیه داریم که نیاز است برای ساماندهی اقدام شود.

لطف اللهیان در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه به افزایش چهار درصد بخش فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: شهرداری نباید صرفا یک نهاد خدمت رسان ترسیم شود، چراکه این نهاد، یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است.

شهردار اردبیل به رشد ۸۰ درصد بودجه بخش حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری، افزایش هشت درصد بودجه توسعه و ساخت امکان فرهنگی و ورزشی پرداخت و افزود: در مجموع بودجه امسال به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش دارد.

وی تصریح کرد: به نسبت متمم سال گذشته بودجه با ۳۸ درصد رشد همراه بوده و ۳۷ درصد از آن برای هزینه های جاری و مابقی برای هزینه های عمرانی در نظر گرفته شده است.