برگزاری همایش حقوق محیط زیست در اسفند ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش کریمی اعلام کرد:‌ سال گذشته دست اندرکاران محیط زیست دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتند که ایشان درباره محیط زیست طبیعی بیاناتی را فرمودند. همچنین درباره وجوه حقوقی و همکاری بین قوه مقننه و قضاییه نیز صحبت‌هایی مطرح شده است.

کریمی ادامه داد: همکاری بین قوا درباره محیط زیست حائز اهمیت است و ما نیز در ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه امسال همایش حقوق محیط زیست را برگزار خواهیم کرد که این مهم با همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه شکل می‌گیرد و رئیس یکی از قوا سخنران اصلی همایش خواهد بود.

مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین در ادامه به موضوع پرونده محیط بانان محیط زیست که در راستای معاضدت دچار مشکلاتی شده‌اند اشاره کرد وافزود: تاکنون پرونده ۷ محیط بان از ۸ محیط بانی که حکم اعدام داشته‌اند یا از طریق حقوقی و یا از طریق اولیاء دم حل و فصل شده که پیگیری‌ها برای دیگر محیط بان زندانی نیز ادامه دارد.