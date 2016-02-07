مداحان از تبدیل شدن به تریبون نامزدهای انتخابات اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر یکشنبه در جمع نمایندگان کانون مداحان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: مداح باید برای خدا، رسول خدا، ائمه معصومین و اولی الامر منکم یعنی ولی فقیه زمانشان مدح کنند نه غیر حق.

وی ابراز داشت: تشویق به حضور مردم در انتخابات ۷ اسفند و ۲۲ بهمن توقعی است که از مداحان انتظار می رود نسبت به طرح و تبیین اهمیت آنها در بین مردم تلاش داشته باشند چرا که اسلام و سیاست از یکدیگر جدا نیستند.

حجت الاسلام عظیمی اظهار داشت: برخی درصدد هستند تا نغمه جدایی دین از سیاست را همچنان در جامعه زمزمه کنند اما این تفکر یک تفکر مردود در اسلام است و توجه به زیارت جامعه کبیره این امر را تایید و بر همراه بودن دین و سیاست تاکید دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به فرازی از زیارت جامعه کبیره در تشریح" و ساسه العباد" بیان داشت: ائمه معصومین در این زیارت سیاستمداران بندگان خدا عنوان شده اند که با تلاش رسول گرامی اسلام(ص)، امیر مومنان و فرزندان بر حق ایشان در برپایی حکومت اسلامی و مبارزه و شهادت در راه آن بر این امر مهر تایید زده می شود.

وی ابراز داشت: بحث جدایی دین از سیاست ناشی از جهل دوران قرون وسطی ناتوانی کلیسا در تطبیق مسایل دینی و علمی با یکدیگر است اما در اسلام علم و سیاست بازوان دین در دینداری آگاهانه و تاثیر گذار بر امنیت فردی و اجتماعی است.

حجت الاسلام عظیمی ادامه داد: اجرای حدود الهی و تامین امنیت جامعه جز با تشکیل حکومت الهی ممکن نیست و حفظ مردم در حول کلمه واحده جز با برقراری حکومت اسلامی محقق نمی شود.

وی با بیان اینکه وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی آن به خاطر دین بود افزود: ریشه حرکت امام خمینی(ره) در شعار ذلت ناپذیری امام حسین(ع) است که با اعتراض به قانون کاپیتولاسیون در سال ۴۲ آغاز شد و این انقلاب را باید حرکت ایشان برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص) به جهان دانست که همه مذاهب کشور را حول کلمه الله گردهم آورد و با وحدت بخشیدن به آنها مانع از نفوذ دشمن در صفوف آنها شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تاکید بر اینکه هواداران نظریه جدایی دین از سیاست طرفداران امام غایب هستند نه امام حاضر افزود: دیدار اخیر رهبر انقلاب با خانواده های شهدای مدافع حرم نشان دهنده عمق سیاست جمهوری اسلامی است که با الگو گرفتن از اسلام مرزهای کشور خود را تا کرانه های مدیترانه گسترش داده و منافع جهان اسلام را در همه جای دنیا حفظ می کنند.

حجت الاسلام عظیمی در پایان با تاکید بر تبیین ارزش های اسلامی و انقلابی توسط مداحان در هیئات حسینی گفت: تشویق به حضور مردم در انتخابات ۷ اسفند امری است که باید مورد توجه شماها قرار گیرد و در قضیه انتخاب خبرگان رهبری از لیست جامعه مدرسین حوزه علیمه قم تبعیت کنید که تبعیت از مرجعیت و علمای اسلام است اما در خصوص نمایندگان مجلس خود را تریبون نکنید.