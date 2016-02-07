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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

صابر ابر با «مالی سویینی» به ایرانشهر می رود

صابر ابر با «مالی سویینی» به ایرانشهر می رود

تازه‌ترین اثر نمایشی مرتضی میرمنتظمی با نام «مالی سویینی» با بازی صابر ابر به زودی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مالی سویینی» نمایشنامه ای ایرلندی نوشته براین فری‌یل با ترجمه حمید احیا و روایتگر زندگی زنی نابینا است که به اصرار همسرش چشم هایش را عمل می کند و وارد دنیای بینایان می شود.

طراح و کارگردان این اثر نمایشی مرتضی میرمنتظمی است و در آن الهام کردا، صابر ابر و عباس جمالی ایفای نقش می کنند.

میرمنتظمی پیش از این نمایش هایی چون «ابرها»، «زن مرد» و «فرکانس» را کارگردانی کرده است. همچنین سال گذشته نمایش «پی دو» به کارگردانی میرمنتظمی در تالار حافظ اجرا شد و پرفروش ترین نمایش سال ۹۳ در تالار حافظ شد.

«مالی سویینی» کاری است از گروه تئاتر «مشق» که از  ۲۵ بهمن‌ماه تا ۲۸ اسفندماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

کد مطلب 3044046
فریبرز دارایی

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