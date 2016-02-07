رفتار نامزدهای انتخاباتی رصدمی شود/برخوردباتبلیغات پیش از موعد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد در جلسه با نامزدهای انتخاباتی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان که در راستای جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی برگزار شد، اظهار کرد: تمام دست اندرکاران برگزاری امر انتخابات، مجریان، ناظرین، نامزدهای انتخاباتی، اصحاب مطبوعات و مردم در قالب قانون رفتارها و فرآیندهای انتخاباتی را دنبال کنند.

وی ادامه داد: تبلیغات قبل از موعد ممنوع است و داوطلبین محدوده قانونی هشت روزه تبلیغات را مدنظرقرار دهند زیرا مردم و مسئولین به دقت رفتارهای نامزدهای انتخاباتی را رصد می کنند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اینکه داوطلبین مراقبت کنند که یکسری ضد ارزش در امر تبلیغات انتخابات در حال شکل گیری است، افزود: هیچ کاندیدای انتخابات نباید با سوءاستفاده از دغدغه های اقتصادی و اجتماعی مردم به دنبال کسب رای باشد.

موحد تصریح کرد: داوطلبین از دادن شعار ها و وعده های خلاف واقع به شدت بپرهیزند و با انجام یکسری از کارها به گونه ای رفتار نکنند که به رای مردم اهانت شود.

وی تاکید کرد: داوطلبین در یک فضای صمیمی و دوستانه به رقابت با یکدیگر بپردازند و منافع ملی را در نظرگیرند.

استفاده از ادبیات توهین آمیز و مخرب علیه سایر داوطلبین زیبنده نیست

موحد در ادامه با بیان اینکه استفاده از ادبیات توهین آمیز ومخرب علیه سایر داوطلبین زیبنده نیست، افزود: نامزدهای انتخاباتی باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند و اگر خدای ناکرده نسبت به آنها توهین و تخریبی صورت پذیرفت حتما از مجاری قانونی و قوه قضائیه پیگیری کنند.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان کرمان هشدار داد: دستگاه قضائی در کمال بی طرفی و در راستای دفاع از منافع عمومی ورود پیدا خواهد کرد و با جرائمی از قبیل تشویش اذهان عمومی، نشراکاذیب علیه مصالح و دستاوردهای نظام و مسائلی که سلامت امر انتخابات را زیر سوال می برد به شدت برخورد می کند.

وی گفت: ضرورت دارد با توجه به شرایط اقتصادی داوطلبین در تبلیغات انتخاباتی خود از اسراف و تبذیر بپرهیزند.

نتیجه انتخابات اتحاد و انسجام ملی است

نماینده ارشد قوه قضائیه در استان کرمان گفت: داوطلبین باید از ظرفیت اقوام و مذاهب مختلف برای برگزاری یک انتخابات پرشور و باشکوه استفاده کنند و صحیح نیست برای کسب آراء بیشتر به مسائل قومی، قبیله ای و مذهبی در بعضی از نقاط دامن بزنند و باعث ایجاد مشکلات امنیتی شوند.