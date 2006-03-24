اين قرارداد انحراف راديكالي از روش سنتي ما مبتني بر توسعه به ابتكار خود مي باشد/ آمريكا با ما به عنوان يك دولت غيرهسته اي معامله خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" از دهلي نو، اين ديپلمات هندي در اين مقاله آورده است : معامله هسته اي هند و آمريكا كه شامل اعمال محدوديت هاي شديد بر مراكز هسته اي نظامي هند مي باشد و تمام برنامه غيرنظامي هسته اي اين كشور را در ازاي همكاري نظامي هسته اي، تحت نظارت شديد دائمي، قرار مي دهد، انحراف راديكالي از روش سنتي ما مبتني بر توسعه برنامه نظامي و غيرنظامي اين كشور به ابتكار خود، مي باشد. براي ارزيابي اين امر كه آيا چنين تغييري در سياست قابل توجيه مي باشد، به بررسي متن بيانيه مشترك نياز دارد .

چاندرا مي افزايد : متن اين تفاهم هسته اي در واقع به ضرر هند مي باشدزيرا خلاف واقعيت و پرازابهام است. بررسي اجمالي اين تفاهم نشان مي دهد كه تعهدات آمريكا در واقع تعهد نيست ، بلكه فقط اعلام تمايل مي باشد درحالي كه تعهداتي كه هند برعهده گرفته، مشخص و محكم مي باشند. چيزي كه بسيار تاسف آور مي باشد اين است كه اقداماتي كه هند بايد انجام دهد به ضرر امنيت ملي اين كشور مي باشد و راجع به آن در سطح ملي اجماعي وجود ندارد .

در بخش ديگر اين مقاله آمده است : حاميان تفاهم هسته اي هند وآمريكا، اين تفاهم را به عنوان راه حل ساير مشكلات انرژي ما توصيف كرده اند، اما اين انتظار كه اين معامله بلافاصله امنيت انرژي ما را تامين خواهد كرد، غيرواقع گرايانه مي باشد، زيرا يك راكتور وارداتي كه از فناوري خارجي استفاده مي كند، براي رسيدن به مرحله توليد انرژي به 10 سال وقت نياز دارد و هزينه آن دو برابر راكتور بومي خواهد بود. اين معامله تنها كمبود كنوني اورانيوم ما براي تغذيه ابتدايي پنج راكتور آب سنگين را برطرف خواهد كرد. اين راكتورها ظرف چند سال آينده راه اندازي خواهند شد، اما اين كمبود موقت است و ناشي از كمبود ذخاير اورانيوم نيست بلكه عدم توازن در استخراج و احداث راكتورها مي باشد . لذا امضاي معامله هسته اي كه براي توان بازدارندگي هسته اي ما مضر باشد، كاملاً غير ضروري است. بايد فراموش نكنيم كه انرژي هسته اي فقط يكي از چند جزو امنيت انرژي مي باشد

در روزنامه ايشن ايچ تاكيد شده است : اين ادعا كه تعهداتي كه هند برعهده مي گيرد مطابق تعهداتي است كه ديگر كشورها نسبت به فن آوري پيشرفته برعهده گرفته اند، نادرست است. به طورمثال، تفكيك مراكز هسته اي نظامي و غيرنظامي كه محور اصلي اين تفاهم مي باشد، توسط اكثر دولت هاي هسته اي رعايت نمي شود.همچنين دولت هاي هسته اي به ندرت مراكزغيرنظامي هسته اي خود را تحت پوشش آژانس قرارمي دهند. با اين وجود، ازهند خواسته شده است كه مراكز هسته اي خود را تفكيك كند و ساير مراكز و موسسات غيرنظامي خود را تحت پوشش آژانس قرار دهد .

نماينده دايمي هند در سازمان ملل در ژنو در ادامه اين مقاله افزود: اين امر نشانگر تفاوت اساسي در تفاهم دو طرف هم است. يعني آمريكا با ما به عنوان يك دولت غيرهسته اي معامله خواهد كرد و ما نبايد فكر كنيم كه مي توانيم از آمريكا مزاياي يك كشور هسته اي را دريافت نمائيم .

اين ديپلمات هندي مشاركت راهبردي هند و آمريكا تنها درصورتي ارزشمند مي داند كه مبتني بر منافع ، احترام و تفاهم دوجانبه باشد. وي مي گويد كه بايد تضمين كنيم كه مشاركت ما با آمريكا منجر به كاهش استقلال اقدام ما نشود .

چاندرا همچنين تاكيد مي كند: بدتراز همه، شرط هايي كه براساس آن سوخت هسته اي در چارچوب مشاركت جهاني انرژي هسته اي به كشورهايي همچون هند تامين مي شود، احتمالاً مشابه شرط هايي مي باشند كه راجع به معامله ايران و روسيه موردبررسي قرار دارند. در اين ترتيبات، تامين كنندگان، سوخت را توليد مي كنند و سوخت استفاده شده را مجدداً فرآوري مي كنند . تنها چيزي كه اين تفاهم به ارمغان آورده است، امكان همكاري درحوزه هسته اي غيرنظامي به قيمت اعمال محدوديت ها بر برنامه راهبردي ما مي باشد. اعمال محدوديت ها بربرنامه تسليحات هسته اي ما، گام نخست براي خفه كردن اين برنامه وسرپوش گذاشتن بر روي قابليت بازدارندگي ما مي باشد.

اين مقاله در پايان به نتيجه گيري مي پردازد : نبايد فراموش كنيم كه آمريكا به افزايش تدريجي فشارها عادت دارد و با كساني كه حرف آن كشور را گوش نمي كنند، محكم برخورد مي كند. دراين رابطه يادآوري مي شود يكي از اعضاي كميته روابط خارجي سناي آمريكا گفت، آمريكا از هند انتظار دارد كه علاوه بر اقداماتي كه در تفاهم هسته اي ذكر شده اند، اقدامات اضافي در حوزه عدم تكثير همچون ابتكار امنيت عدم تكثيررا نيزانجام دهد و بنابراين توليد مواد منفجره براي تسليحات هسته اي را هر چه زود تر متوقف سازد و مقررات صادرات خود را با مقررات گروه استراليا هم آهنگ كند.

لذا درحالي كه مزاياي تفاهم هسته اي هند وآمريكا براي اين كشور بسيارناچيز مي باشد، نقاط منفي آن ازنظر هند بسيارزياد است. مثلاً تفكيك مراكز نظامي و غيرنظامي هسته اي به ضرر اين كشور مي باشد. اين تفاهم بر قابليت هاي راهبردي ما تاثير منفي خواهد گذاشت. تنها تعطيلي راكتور "سايروس" ميزان توليد پولوتونيوم تسليحاتي را به 30 درصد كاهش خواهد داد و گذاشتن 65 درصد از راكتورهاي "ترمونيوكلر" ما موجب كاهش ميزان موجود "تريتيوم" براي تسليحات هسته اي با حدود 65 درصد خواهد بود.