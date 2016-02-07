توصیه به دانشجویان علوم پزشکی درباره ایده پردازی در آثار ادبی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه ایده تا کارگردانی (فیلم) با حضور رهبر قنبری در تالار مهر، کارگاه ایده تا اجرا (تئاتر) با حضور احسان وارسته در تالار سوره، کارگاه مجازی با حضور امیر سیاح و کارگاه نمایشنامه نویسی یا حضور ایوب آقاخانی در تالار اوستا برگزار شد.
رهبر قنبری فیلمساز: باید با موضوع مورد نظر خود با گوشت و پوستتان آشنا شوید
رهبر قنبری فیلمساز و داور جشنواره، در کارگاه ایده تا کارگردانی (فیلم) گفت: کارگردان در ابتدا باید یک ایده داشته باشد و پس از آن ایده خود را بپروراند، برای پروراندن ایده باید روش مناسب را پیدا کند و تشخیص دهد که این ایده در چه ژانری میگنجد.
وی با ذکر مثالهایی برای شفاف شدن بحث ادامه داد: موضوع، محصول یا دستاورد انسانهاست که برای تبدیل شدن به یک اثر باید بر پایه مبانی اندیشه پرورانده شود و احساسی را برانگیزد. موضوعی که حس برانگیز نباشد موضوع نیست.
داور جشنواره به دانشجویان حاضر در کارگاه توصیه کرد: مطالعه کتابخانهای بسیار مهم است اما کافی نیست. همان طور که یک پزشک فقط با خواندن کتاب جراح نمیشود یک کارگردان هم فقط با خواندن، کارگردان واقعی نمیشود. بنابراین مطالعه میدانی اهمیت بسیار زیادی دارد. باید با موضوع مورد نظر خود با گوشت و پوستتان آشنا شوید و از نزدیک آن را لمس کنید.
ایوب آقاخانی نمایشنامه نویس: برای شعار دادن از مدیوم تئاتر استفاده نکنید چوم مخاطب شما را پس میزند
ایوب آقاخانی، نمایشنامه نویس و کارگردان، مدرس کارگاه نمایشنامه نویسی و داور جشنواره در این کارگاه اظهار داشت: اثری که دارای اندیشه باشد اما در ظرف مناسبی قرار نگیرد درام نیست برعکس اثری که فاقد اندیشه باشد و ساختمان درسی داشته باشد درام محسوب میشود اما درام خوبی از کار درنمیآید.
وی افزود: یکی از مشکلات ما این است که در پایتخت نمایشنامههایی اجرا میشوند که درام نیستند و متاسفانه برای جوانانی مثل شما که علاقهمند هم هستید ملاک قرار میگیرند. برای شناخت بهتر آثار خوب باید مطالعه خود را بیشتر کنید و به دنبال کارهای قوی بگردید.
آقاخانی توصیه کرد: هنگام نوشتن هرگز به این فکر نکنید که چه میخواهید بگویید، این شروع آسیب است. برای شعار دادن از مدیوم تئاتر استفاده نکنید چوم مخاطب شما را پس میزند. وقتی از اول بگویید میخواهم بنویسم که این را ثابت کنم بدانید که در فضای شعاری حرکت میکنید.
داور جشنواره با تاکید بر پرهیز از شعارزدگی در کار تئاتر گفت: این یک تئوری جهانی است که میگوید مخاطبان به سرعت تشخیص میهند که یک کار برای انتقال شعار نوشته شده و جذب آن نمیشوند.
احسان وارسته : از زیبایی شناسی در کلام خود استفاده کنید
احسان وارسته مدرس کارگاه ایده تا اجرا (تئاتر) که در تالار سوره برگزار شد، درباره ایده پردازی برای قصه گفت: هنگام نوشتن قصه به این فکر نکنید که چه مسیری را باید بروید تا به چه نتیجهای برسید، هر چه دارید روی دایره بگذارید.
وی افزود: به دنبال پیام نباشید کسی که به دنبال پیام است زمین میخورد، خود قصه شما را به پیش میبرد و تعیین میکند که چه اتفاقی باید بیفتد. همینگوی درباره داستان پیرمرد و دریا گفته من نمیخواستم پیرمرد قصهام بمیرد اما قصه تعیین کرد که او باید کشته شود.
وارسته در ادامه به دانشجویان توصیه کرد: نگارش و زیبایی ادبی نوشته بسیار مهم است. از زیبایی شناسی در کلام خود استفاده کنید، با کلمات بازی کنید تا مخاطب مبهوت نوشته شما شود.
به وزارت بهداشت پیشنهاد دهید که یک محتواساز خوب خریداری کند
امیر سیاح، مدیر سامانههای همراه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد و داور جشنواره در کارگاه مجازی به معرفی محتواساز پرنیان برای تولید نرمافزارهای کاربردی تلفن همراه و سامانه سرآمد برای ثبت آثار پرداخت.
وی گفت: به وزارت بهداشت پیشنهاد دهید که یک محتواساز خوب خریداری کند و به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهد. با توجه به رشته و تخصصهایی که دارید اگر در این حوزه وارد شوید میتوانید اپلیکیشنهایی تولید کنید که تفاوت قابل توجهی با دیگر اپلیکیشنهایی دارد که تولیدکنندگان آنها در حوزه سلامت آگاهی ندارند.
سیاح اضافه کرد: شما میتوانید تولیدات فاخری داشته باشد که هم در سایت وزارت بهداشت و هم در سایت دانشگاهها قابل عرضه و حتی در اپاستورها قابل فروش باشند.
وی به دانشجویان توصیه کرد: برای نرم افزارهای خود نماد الکترونیکی و نماد رسانههای دیجیتال تهیه کنید و آنها را به ثبت برسانید.
سیاح اظهار داشت: برنامه ما در وزارت ارشاد این است که کار را قانونمند کنیم. توصیه میکنیم که در قالب موسسه فعالیت کنید و برای فعالیت خود مجوز بگیرید. اپلیکیشنهایی که خود شما نوشته باشید شامل مالیات نخواهند شد.
وی اظهار داشت: مرکز رسانههای دیجیتال استارتاپهایی دارد که میتوانید ایدههای خود را به آنها ارائه دهید و خودتان نیز در آن سهیم باشید. موسساتی هستند که از ایده شما استفاده میکنند و آن را به اجرا درمیآورند و شما را نیز شریک میکنند.
