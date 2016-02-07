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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

وزیر صهیونیستی:

السیسی در پُر کردن تونل‌های مرزی غزه به درخواست تل‌آویو عمل کرد

السیسی در پُر کردن تونل‌های مرزی غزه به درخواست تل‌آویو عمل کرد

«یووال اشتاینتس» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در سخنانی تأکید کرد: رئیس جمهوری مصر به درخواست تل آویو به پُر کردن تونل های واقع در مرزهای این کشور و نوار غزه مبادرت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «یووال اشتاینتس» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در سخنانی از برخی ارتباطات مخفیانه میان این رژیم و دولت «عبدالفتاح السیسی» پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر به درخواست تل آویو به پُر کردن تونل های واقع در مرزهای این کشور و نوار غزه مبادرت کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه تل آویو از نزدیک تونل های واقع در مرزهای مصر و نوار غزه را رصد می کند، اظهار داشت: در خصوص مسأله تونل های مرزی کاملا جدی هستیم.

گفتنی است، دولت مصر طی ماه های گذشته میلادی به وسیله آب اقدام به پُر کردن بسیاری از تونل های مرزی کرد.

مقامات عالی رتبه ارتش مصر در اظهارنظرهای گوناگون در رسانه‌ها، پُر کردن تونل‌ها را تأیید کرده‌اند.

شایان ذکر است، با توجه به محاصره طولانی مدت نوار غزه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی، فلسطینیان از طریق تونل های مرزی مواد غذایی و پزشکی به غزه منتقل می کنند.

کد مطلب 3044055

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