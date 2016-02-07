هزار میلیارد تومان برای پروژه های اقتصادی روستاها درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زرگر پیش از ظهر یکشنبه در بازدید نمایشگاه توانمندی زنان روستایی مازندران بابیان اینکه بیش از ۶۵ درصد ارزشافزوده مناطق روستایی در دست شهرنشینان است، افزود: برای اجرای طرحهای مشارکتی روستایی هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادهشده است.
وی بابیان اینکه تأمین نهاده تولید، فرآوری و بستهبندی توسط شهرنشینان انجام میشود و منفعت اصلی را شهرنشینان کسب میکنند، گفت: هدف ما این است که جامعه روستایی از تأمین نهاده تا تولید، صادرات و ارزش اقتصادی تولیدات نفع برند.
معاون سرمایهگذاری اشتغال توسعه روستایی تصریح کرد: علیرغم خدمات انجامشده مختلف مثل توسعه راههای روستایی ایجاد مراکز بهداشتی از قبل انقلاب تاکنون ولی در کیفیت زندگی روستایی هیچ تغییری ایجاد نشده است و شاهد بیش از ۱۱ میلیون حاشیهنشین در حاشیه شهرهای بزرگ هستیم.
زرگر، عدم توازن بین جامعه شهری و روستایی را علل مهاجرت روستاییان برای تأمین نیازهای آینده و آتیه فرزندان خود عنوان کرد و افزود: همین امر باعث میشود ۱۱ میلیون نفری که تولیدکننده بودند به حاشیهنشینی روی بیاورند.
وی با اشاره به اجرای طرح مشارکت مردمی در قالب طرحهای اقتصادی در دولت تدبیر وامید گفت: تسهیلات مختلفی که به روستاییان داده میشود و اگر این تعداد در کنار هم، شرکتهای تعاونی ویا سهامی را تشکیل دهند، تسهیلات با کارمزد سه درصد اعطاء میشود.
این مسئول با اشاره به اینکه ۲۰۰ طرح مشارکتی در کشور در حال شکلگیری است، خاطرنشان کرد: در برخی استانها طرحها فعال نیستند و در مازندران شش طرح ارائهشده است.
زرگر اعتبار امسال را هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای طرحهای مشارکتی و طرحهای غیر مشارکتی با اولویت شرکتهای دانشبنیانی که بتوانند ارزشافزوده روستاها را بالا ببرند و در مجموعه فعالیت روستاها را افزایش دهند، تسهیلات اعطاء خواهد شد.
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