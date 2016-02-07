وزیر ورزش و جوانان با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان صبح یکشنبه و همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر، با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کرد.

در این مراسم علاوه بر گودرزی، مدیران، معاونان و جمعی از کارکنان وزارت ورزش و جوانان با آرمان های بلند امام راحل تجدید پیمان کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم تأکید کردند که اندیشه های امام خمینی(ره) امروز بیش از گذشته در جهان رو به گسترش است و باید از آرمان های انقلاب اسلامی محافظت کردند.

وزیر ورزش و جوانان در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران درود فرستاد و بر تبعیت جامعه ورزش از منویات رهبری تأکید کرد.

همچنین جامعه ورزش کشور با حضور بر سر مزار بانو ثقفی از صبر و ایستادگی این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.