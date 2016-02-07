«بهاران» منتظر نظر نهایی کمیته بررسی/ دیدگاه موافقان و مخالفان

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با مهر در توضیح آخرین وضعیت مجموعه بهاران در مناطق۱۷ و ۴ گفت: اینکه ما با شهرداری وارد موضوع شویم درخواست مجمع نمایندگان استان تهران بود. همان طور که اشاره کردم، جمع آوری معتادان و اسکان آن ها وظیفه شهرداری نیست، از ما دعوت کردند که ورود پیدا کنیم.

امرودی با اشاره به شکایت مردم دو منطقه گفت: فقط برای دو مورد از مراکز بهاران اعتراض‌هایی داشتیم که توضیح دادیم اینجا قرار نیست معتاد بیاید، بلکه بعد از ترک عده‌ای به خانه و زندگی خود بر می‌گردند، اینجا مرکز کارآفرینی و مهارت آموزی است.

معاون شهردار تهران با اشاره به برگزاری جلساتی با مجمع نمایندگان استان تهران نیز گفت: کمیته‌ای با حضور خانم زهره طبیب‌زاده، حسین طلا و دکتر حافظی تشکیل و قرار شد این کمیته بررسی و تعیین کنند که اگر نیاز به مجموعه بهاران نیست، ما هم می‌پذیریم به شرطی که این وظیفه که مسئولیت آن با بهزیستی است تعیین تکلیف شود.

با این حال هنوز نتیجه کمیته بررسی و تعیین تکلیف مجموعه بهاران در این دو منطقه نهایی نشده است.

مخالفان چه می‌گویند

اهالی محله زهتابی در منطقه ۱۷ می گویند نسبت به ساخت این مجتمع اعتراض دارند. علاوه بر شهروندان، اعضای شورای شهر هم گفته بودند که ساخت این مجتمع در برنامه شهرداری تهران پیش بینی نشده بود و بودجه ای که برای آن اختصاص داده بودند، مصوبه نداشته و غیرقانونی است.

این موضوع دوم البته از سوی برخی اعضای شورای شهر مانند علیرضا دبیر بارها در صحن علنی شورای شهر تهران محور تذکر بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: شهرداری وسط سال تصمیم می‌گیرد مجتمع بهاران را بسازد. حرف من این است که این کار باید با مجوز شورا انجام شود. آیا حرف بدی می‌زنم؟

البته ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که خود بر این موضوع تاکید داشت و این انتقاد را متوجه شهردار تهران کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: گلایه اولیه ما از دوستانمان در شهرداری تهران این بود که چرا برای ساخت مجتمع‌های بهاران، با شورا مشورتی نشده است. اما حضور دکتر قالیباف در صحن شورا و توضیح درباره این که قرار نیست ساختمان جدیدی ساخته شود و مجتمع‌های بهاران با استفاده از ساختمان‌های فعلی و در اختیار شهرداری تهران بوده است، ضمن این که مهارت آموزی و کارآفرینی در بهاران ویژه کسانی است که سم زدایی شده‌اند و هیچگونه اعتیادی ندارند و قرار است برگردند به جامعه و حرفه و منبع درآمدی هم داشته باشند. بنابراین به نظر می رسد که اصل بحث مجتمع های بهاران، بحث خوبی است.

چنین اتفاقی را در منطقه۴ شهرداری نیز شاهد بوده‌ایم. دبیر محله حکیمیه با بیان اینکه تجمع هفته گذشته اهالی، یک برنامه تشکیلاتی نبود، اظهار کرد: جمعی از اهالی که تعدادشان به حدود ۲۰۰ تن می‌رسید، شنبه گذشته مقابل مسجد الزهرا تجمع کردند و وسیله نقلیه نیز تدارک دیده بودند که عازم خیابان بهشت شوند و مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تجمع کنند. شخصا سعی کردم آنها را قانع کنم به جای تجمع در مرکز شهر، به ساختمان شهرداری منطقه چهار بروند.

وی گفت: شهردار منطقه نیز توضیحاتی ارائه کرد که مورد قبول واقع نشد و شهردار منطقه چهار وعده داد جلسه‌ای با حجت الاسلام امرودی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در یکی از مساجد تدارک ببیند تا اهالی درباره اعتراض خود با وی گفت و گو کنند.

موافقان چه می‌گویند

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطلب که عملکرد مراکز بهاران در حقیقت حرکت در راستای سالم‌سازی جامعه است، گفت: باید با اطلاع‌رسانی دقیق و اقداماتی که منجر به اعتمادآفرینی در شهروندان محلات می‌شود، آن‌ها را نسبت به عملکرد مراکز بهاران توجیه کرد.

پرویز سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در گذشته کمپ‌های ترک اعتیاد، فضای ناامنی را برای برخی از شهروندان در محلات ایجاد کرده بود، گفت: بنابراین مردم خاطره خوشی از این مجموعه‌ها ندارند اما آنچه حائز اهمیت است این است که مراکز بهاران مجموعه ترک اعتیاد نیست، بلکه مهارت‌آموزی برای افراد بهبود یافته صورت می‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که باید مردم را نسبت به عملکرد مراکز بهاران توجیه کرد، افزود: این مراکز در حقیقت فضایی برای سالم‌سازی جامعه به شمار می‌آید.

سروری، به توانمندسازی معتادان بهبودیافته در مراکز بهاران اشاره و خاطرنشان کرد: این مراکز در حقیقت فرصتی را برای افراد آسیب‌دیده اجتماعی فراهم می‌کند که دوباره به خانواده و جامعه بازگردند.

این موضوعات بارها توسط معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران نیز تاکید شده است. وی در این باره گفت: ما برای مجموعه بهاران نه ساختمان جدیدی گرفته‌ایم و نه قرار است معتادی را در آن جا ساکن کنیم. هدف ما کارآفرینی و مهارت آموزی به معتادان ترک کرده است تا بار دیگر در این حیطه گرفتار نشوند.

عدم شفاف سازی و پاسخگویی عامل نگرانی مردم و افزایش تنش هاست

سروری معتقد است باید با روشنگری و تبیین عملکرد مراکز بهاران، نگرانی برخی از شهروندان را که به‌اشتباه این مجموعه‌ها را کمپ‌های ترک اعتیاد تصور می‌کنند، برطرف کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه با توجیه و اطلاع‌رسانی دقیق، باید در شهروندان ایجاد اعتماد کنیم، گفت: در این صورت شهروندان به‌خوبی درمی‌یابند که عملکرد مراکز بهاران برای محلات بسیار مفید است.

وی با تأکید بر اینکه رفتارهای سلبی نمی‌تواند منجر به سالم‌سازی فضای فرهنگی و اجتماعی شود، گفت: بنابراین لازم است با اطلاع‌رسانی و روشنگری نگرانی شهروندان را از بین برده و با مشارکت شهروندان محیط زندگی سالم و مناسبی را خود و فرزندانمان ایجاد کنیم.

امرودی ده روز پیش در گفتگو با مهر با اشاره به نتیجه بررسی‌های کمیته متشکل از ۲ نفر از نمایندگان و رئیس کمیته سلامت برای اعتراضات مردمی در مناطق ۱۷ و ۴ گفته بود قرار است بررسی کنند که این مرکز که کمپ نیست بلکه مرکز کارآفرینی است و خدمات آن به اهالی نیز می رسد، بماند یا سازمان بهزیستی معوض آن را بدهد.

حال به نظر می رسد با توجه به حساسیت مردم مناطق۴ و ۱۷، اعتراضات آن ها و اظهارات موافقان و مخالفان باید کمیته تشخیص هر چه سریع‌تر برای برون رفت از این مشکل نتایج بررسی‌ها را اعلام و برای این دو مرکز تعیین تکلیف شود.