نشست های کتابخوان ویژه دهه فجر در آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری پبش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی و جلسه مشترک شورای اداری استان و مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز به مناسبت دهه فجر گفت: دو نشست کتابخوان ویژه دهه فجر با محوریت موضوعی انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) تا ۲۲ بهمن ماه در شهرستان های هریس و شبستر برگزار می شود.

وی تداوم مسابقه آنلاین «آینده انقلاب اسلامی»، برگزاری نشست‌های کتاب‌خوان مدرسه‌ای، تداوم نمایشگاه‌های کتاب برپاشده، مسابقات نقاشی و افتتاح کتابخانه ها را از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در طول دهه مبارک فجر انقلاب سلامی برشمرد.

جعفری ضمن تقدیر از زحمات همکاران و کتابداران ادارات شهرستان ها گفت: کتابداران کتابخانه های عمومی استان آماده اند تا به مانند همیشه دوشادوش ملت غیور و شهید پرور آذربایجان شرقی ۲۲ بهمن موج استکبارستیزی و همدلی و همزبانی ملت ایران را به تصویر بکشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند امسال اشاره و تصریح کرد: با توجه به ترفندهای مختلف دشمنان انقلاب برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، شرکت گسترده و هوشمندانه در این رویداد ضروری است و ملت ایران باید با حضور حداکثری در انتخابات دشمنان را مأیوس کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان افزود: انتخابات مظهر آبرو، اقتدار و عزت ایران اسلامی بوده و مردم با حضور حداکثری در انتخابات باید نمایندگانی را انتخاب کنند که دلسوز، متعهد و ولایت‌مدار بوده و از تخصص و توانمندی لازم نیز برخوردار باشند.

جعفری ضمن اشاره به بخشنامه صادره از جانب دبیرکل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: کتابخانه ها و اداره شهرستان های استان به هیچ وجه حق فعالیت انتخاباتی یا تبلیغات له یا علیه نماینده ای را ندارند و این امر از سوی اداره کل رصد و تخطی از آن تخلف اداری محسوب شده و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.