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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان:

نشست های کتابخوان ویژه دهه فجر در آذربایجان شرقی برگزار می شود

نشست های کتابخوان ویژه دهه فجر در آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی از برگزاری دو نشست کتابخوان ویژه دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری پبش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی و جلسه مشترک شورای اداری استان و مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز به مناسبت دهه فجر گفت: دو نشست کتابخوان ویژه دهه فجر با محوریت موضوعی انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) تا ۲۲ بهمن ماه در شهرستان های هریس و شبستر برگزار می شود.

وی تداوم مسابقه آنلاین «آینده انقلاب اسلامی»، برگزاری نشست‌های کتاب‌خوان مدرسه‌ای، تداوم نمایشگاه‌های کتاب برپاشده، مسابقات نقاشی و افتتاح کتابخانه ها را از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در طول دهه مبارک فجر انقلاب سلامی برشمرد.

جعفری ضمن تقدیر از زحمات همکاران و کتابداران ادارات شهرستان ها گفت: کتابداران کتابخانه های عمومی استان آماده اند تا به مانند همیشه دوشادوش ملت غیور و شهید پرور آذربایجان شرقی ۲۲  بهمن موج استکبارستیزی و همدلی و همزبانی ملت ایران را به تصویر بکشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند امسال اشاره و تصریح کرد: با توجه به ترفندهای مختلف دشمنان انقلاب برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، شرکت گسترده و هوشمندانه در این رویداد ضروری است و ملت ایران باید با حضور حداکثری در انتخابات دشمنان را مأیوس کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان افزود: انتخابات مظهر آبرو، اقتدار و عزت ایران اسلامی بوده و مردم با حضور حداکثری در انتخابات باید نمایندگانی را انتخاب کنند که دلسوز، متعهد و ولایت‌مدار بوده و از تخصص  و توانمندی لازم نیز برخوردار باشند.

جعفری ضمن اشاره به بخشنامه صادره از جانب دبیرکل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: کتابخانه ها و اداره شهرستان های استان به هیچ وجه حق فعالیت انتخاباتی یا تبلیغات له یا علیه نماینده ای را ندارند و این امر از سوی اداره کل رصد و تخطی از آن تخلف اداری محسوب شده و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3044064

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