به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در افتتاح و اجرای این پروژه ها اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۹۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و می‌شود.

فرماندار دشتی افزود: این پروژه ها شامل افتتاح طرح هادی و بوستان روستایی بامنیر، طرح هادی سنا و گاز رسانی به ۱۵ روستای شهرستان از جمله این پروژه ها است.

مهرجو بیان کرد: اگر طرحی در روستاها اجرا می‌شود با مشارکت مردم امکان‌پذیر خواهد بود و قطعا رویکرد ما نیز این است که این برنامه ها با همکاری مردم صورت گیرد.

وی از تعامل و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری ۴۰ درصد اعتبارات استانی به عمرانی روستایی اختصاص داده شده است.

مهرجو یادآور شد: در هشت ماهه سال جاری نیز ۳۰ میلیارد ریال به حساب دهیاران شهرستان از محل ارزش افزوده و آلایندگی واریز شده است که پروژه‌های خوبی در روستاها در دست اجرا است.

وی از افتتاح ۱۰ طرح هادی و ۱۱ زمین چمن مصنوعی تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: در دهه فجر تعدادی از زمین های چمن مصنوعی و بوستان روستایی به بهره برداری می رسد.

مهرجو همچنین از آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی خوشه دو در سطح شهرستان خبر داد و یادآور شد: برای اجرای این پروژه ها ۸۶ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

فرماندار دشتی گفت: با اجرای ۱۰۵ کیلومتر شبکه گاز رسانی در روستاهای گنخک کورا، شیخی و رئیسی، حسین زائری، دهداری، دولت آباد، ناصری، امام آباد، سنا، چاهگاه، اسلام آباد، درویشی، باغان، کردلان و لاور رزمی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

همچنین با حضور مسئولان شهرستان، خانه کتاب و قصه در دبستان سمیه شهر خورموج گشایش یافت.