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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر؛

وزیر اقتصاد و دارایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد

وزیر اقتصاد و دارایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد

شهر ری - علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در هفتمین روز از دهه مبارک فجر در حرم امام راحل حاضر شد و با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح یکشنبه همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور در حرم معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد.

در این مراسم وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور با نثار تاج گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کردند.

مسئولان اقتصادی کشور در این مراسم بر دفاع از ارزش ها و مسیر امام و شهدای انقلاب اسلامی تأکید و بر خدمت رسانی مطلوب تر به مردم تأکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم با حضور بر سر مزار بانو ثقفی همسر مکرمه امام خمینی(ره)، از صبر و ایستادگی این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان این وزارتخانه بر استفاده از همه توانمندی های موجود برای پویایی اقتصاد کشور تأکید کردند.

کد مطلب 3044069

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