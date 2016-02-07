وزیر اقتصاد و دارایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح یکشنبه همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور در حرم معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کرد.

در این مراسم وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور با نثار تاج گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کردند.

مسئولان اقتصادی کشور در این مراسم بر دفاع از ارزش ها و مسیر امام و شهدای انقلاب اسلامی تأکید و بر خدمت رسانی مطلوب تر به مردم تأکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم با حضور بر سر مزار بانو ثقفی همسر مکرمه امام خمینی(ره)، از صبر و ایستادگی این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان این وزارتخانه بر استفاده از همه توانمندی های موجود برای پویایی اقتصاد کشور تأکید کردند.