به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی ظهر یکشنبه در آیین تقدیم لایحه بودجه سال ۹۵ شهرداری اردبیل با ابراز ناخرسندی از عدم اجرای راه‌آهن اردبیل تصریح کرد: این سؤال مطرح است که چطور در یک شهر هزینه های هنگفت برای احداث راه‌آهن صورت می گیرد اما با اجرای آن در شهر دیگر کمرنگ است.

وی افزود: در زمان سفر رئیس جمهور در شورای اداری استان بنده به ایشان گفتم که گزارشاتی مبنی بر اینکه در شمال استان راه‌آهن برای انتقال کالا و دام استفاده خواهد شد و بر همین اساس دولت اعلام کرده توجیه ندارد، صحیح نیست، چراکه مردم اردبیل حتی برای یک سفر به مشهد در مضیقه هستند و راه آهن برای حمل و نقل عمومی ضرورت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان متذکر شد: برخی مواقع با تغییر جو و شرایط مدیران اقداماتی انجام می دهند اما نباید این روال باشد و لازم است مدیریت ارشد استان به هر طریقی و در هر فرصتی برای پیگیری راه‌آهن اقدام کند.

عاملی همچنین با بیان اینکه شهر می تواند مدنیت، صحت و عافیت شهروندان و ساکنان خود را تضمین کند، اضافه کرد: در دنیا به مدیریت شهری توجه ویژه شده و حاصل شدن این ضرورت ها با قوانین و قواعد همراه است.

امام جمعه اردبیل با تاکید به ضرورت توجه به مدیریت جامع در مدیریت شهری تصریح کرد: متاسفانه در کشور لابی گری نقش اصلی را دارد و هر فردی نفوذ بیشتر دارد موفق تر عمل می کند و در این شرایط نباید ساکت بنشینیم.

وی صحبت و بیان نظرات و دیدگاه ها را از برکات جمهوری اسلامی دانست و افزود: این صحبت ها نباید همراه با سیاه نمایی باشد و لازم است به عنوان مثال موضوع راه‌آهن به جد پیگیری شود.

ایجاد فضای سبز مصوبه راکد شورای فرهنگ عمومی

وی خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شد و با ابراز گله مندی از نگاه های سلیقه ای حاکم در این موضوع بیان داشت: باید از هر شیوه بودجه و اعتبار تامین کنیم و به عنوان مثال در شهر میادینی که نماد قدرت و معماری باشد احداث کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان در عین حال با ابراز گله مندی از وضعیت فضای سبز در شهر اردبیل افزود: هر چند شهرداری کار خود را انجام داده اما استاندار اردبیل در موضوع فضای سبز حضور جدی نیافت و بخشی از منابع طبیعی به این منظور اختصاص یافته در حالی که این وظیفه منابع طبیعی نیست.

عاملی به مصوبه روی زمین مانده شورای فرهنگ عمومی برای اجرای ۸۰۰ هکتار فضای سبز اشاره و تاکید کرد: متاسفانه این مصوبه نیز به جایی نرسید و هر چند امکانات مطلوبی داریم اما در این خصوص نیازمند اقدامات بیشتر هستیم.

ستاد توسعه فضای سبز در اردبیل تشکیل شود

امام جمعه اردبیل به ضرورت ایجاد ستادی برای توسعه فضای سبز در استان نیز تاکید کرد و افزود: مناسب بود ما فضایی مانند باغ ملی داشته باشیم تا مردم در آن جا جمع شده و از فضای آن استفاده کنند.

وی در خصوص وضعیت فرودگاه اردبیل با یادآوری دیدار با مسئولان فرودگاه متذکر شد: هر مسافری وارد شهر می شود در ابتدا منظره فرودگاه را می بیند و لازم است اطراف فرودگاه به شکل مطلوب فضای سبز اجرا شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان به ضرورت اتمام کمربندی سوم شهر نیز تاکید کرد و گفت: ایده اردبیل جدید از فاز سه کارشناسان تا سرعین باید مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن اقدام شود.

امام جمعه اردبیل مدیریت با دست خالی شهرداری را باعث تقدیر دانست و خواستار بهبود روابط ارباب رجوع با کارکنان شهرداری شد تا هم امور تسریع شده و هم مانع از سواستفاده افراد سودجو شود.

عاملی به ضرورت ترویج عواطف در شهر تاکید و تصریح کرد: در این راستا مشارکت شهروندان در کنار شهرداری ضروری است و اینکه کارمندی پاداش خود را در شورای حل اختلاف برای رفع مشکل چند نفر هزینه می کند اقدام انسانی مثال زدنی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: علاوه بر این لازم است برنامه های شاد در شهر اجرا شود اما این برنامه ها صرفا سرگرم کننده و برای سپری کردن وقت نباشد بلکه از آن استفاده بهینه شود.