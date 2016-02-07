حوادث هفته گذشته قم ۶ کشته برجای گذاشت

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصادف رانندگی صبح امروز در جاده قم - سلفچگان دو مجروح بدحال برجای گذاشت که بلافاصله بالگرد اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

وی گفت: برخورد خودروی پراید در جاده سلفچگان به راهجرد مقابل زواریان نیز منجر به فوت در محل حادثه آقایی حدودا ۲۵ ساله شد و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند که بلافاصله اورژانس به محل حادثه اعزام شد و مجروحان را به مرکز درمانی انتقال داد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم عنوان کرد: در جاده نیزار مقابل کارخانه سیمان نیز برخورد شدید مینی‌بوس با پژو متأسفانه دو فوتی در محل داشت که هر دو کشته شده، آقا و حدود ۲۲ و ۵۰ ساله بودند، همچنین این تصادف به غیر از دو فوتی، شش مجروح نیز برجای گذاشت که سه مجروح آن به علت وضعیت بسیار وخیم و همراه با احیای قلبی و ریوی با بالگرد اورژانس به مرکز شهید بهشتی منتقل شده و سه مجروح دیگر نیز با دو آمبولانس زمینی اورژانس به مراکز نکویی و امام رضا(ع) منتقل شدند.

وی مسمومیت کودک دو ساله با گاز مونواکسید کربن را از دیگر حوادث یک هفته گذشته قم عنوان کرد و گفت: با توجه به تماس به موقع و نیز حضور به موقع پرسنل اورژانس ۱۱۵ کودک همراه با اقدامات درمانی طول مسیر به مرکز درمانی منتقل شد.

حسنی عنوان کرد: بالگرد اورژانس ۱۱۵ با پرواز به سمت جاده نیزار همزمان با اعزام سه آمبولانس زمینی مجروحان بدحال تصادف مینی بوس با پژو را به مرکز درمانی انتقال دادند.

وی اظهار کرد: آقایی حدود ۳۰ ساله به علت مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست داد که از شروع فصل سرما تاکنون گازگرفتگی در قم هشت کشته و ۷۲ کاهش هوشیاری برجای گذاشته است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم ابراز کرد: بالگرد اورژانس با پرواز به سمت جاده کهک ۲ مجروح ناشی از برخورد نیسان و پراید را به مرکز درمانی انتقال دادند.

وی عنوان کرد: برخورد خودرو با عابر منجر به فوت عابر آقای ۳۰ ساله شد، همچنین برخورد خودرو با موتور چهار مجروح برجای گذاشت.

حسنی گفت: قاتل خاموش جان خانمی حدود ۳۵ ساله را به علت مسمومیت با گاز مونواکسید کربن گرفت.