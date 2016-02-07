۳۰ درصد از مددجویان کمیته امداد کردستان مستعد اشتغال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم جشن انقلاب در سنندج، اظهار داشت: ۳۰ درصد از جامعه ۱۳۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد مستعد اشتغال و حضور در این عرصه هستند.

وی افزوذ: ایجاد بسترهای اشتغال برای توانمندسازی آنها یکی از اولویت های کاری این نهاد است و انتظار می رود دستگاه های اجرایی مرتبط در این خصوص همکاری لازم را با این نهاد مقدس داشته باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان به جامعه ۵۳ هزار خانوار کمیته امداد در استان کردستان اشاره کرد و بیان کرد: از این مجموع ۲۶ هزار نفر زن سرپرست خانوار و پنج هزار نفر نیز یتیم هستند که از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

موسی نژاد یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر ۱۴ هزار حامی از پنج هزار یتیم تحت پوشش این نهاد مقدس حمایت می کنند و در کل ۷۰ درصد آنها غیر بومی هستند.

وی با اشاره به این مطلب که توانمند سازی افراد تحت پوشش این نهاد یکی از اصلی ترین برنامه ها است، ادامه داد: خوشبختانه دو هزار و ۲۰۰ شغل در سال جاری برای مددجویان در استان کردستان اجرا شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان گفت: ۶۰۸ میلیارد ریال از محل تبصره قانون بودجه در سال جاری به اشتغال مددجویان استان اختصاص داده شده است.

موسی نژاد اظهار داشت: تاکنون از این میزان اعتبار ۴۴۵ میلیارد ریال برای اشتغال هزینه شده است و سهم بانک های دولتی از اعتبار تعین شده ۴۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است و سهم بانک های خصوصی ۱۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انقلاب اسلامی به عنوان حامی مظلومین نام برد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی امروز عزت و احترام نیازمندان حفظ شده است و دستگاه های همچون کمیته امداد که از دستورات رهبر کبیر انقلاب است موظف به حمایت مالی از آنها است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نهضت مستضعفین بود و به برکت انقلاب در طی سال های گذشته در حوزه محرومیت زدایی گام های جدی برداشته شده است.