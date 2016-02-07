ساخت تمدن اسلامی بر پایه فرهنگ غربی تناقض است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمود رجبی قائم مقام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به نقش اسلامی سازی علوم انسانی رایج غربی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: از آن جا که انقلاب ما حرکت و جریانی فرهنگی است، به طور طبیعی آن چه که در این میان مهم بوده، آن است که فرهنگ اسلامی در تمام ابعاد این نظام جریان پیدا کند.

وی با بیان اینکه در این راستا باید در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، راهبردها و مسائل اجرایی این فرهنگ مورد توجه قرار گرفته و به اجرا درآید، ادامه داد: یکی از بخش های بسیار مهمی که سرنوشت جامعه و کشور بدان وابسته است، نظام دانشگاهی ما بوده که در این فضا آینده سازان این مرز و بوم تربیت می شوند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: بنابراین اگر علوم انسانی که مدار آموزش و پژوهشِ دانشگاه هاست، بر اساس علوم انسانی رایج که وارداتیِ غربی و مبتنی بر مبانی آن است، استوار باشد، یعنی مداری که بر اساس نگرش دینی شکل نگرفته، طبعا این علوم نمی تواند آن نسلی که مورد نیاز جامعه اسلامی و متناسب با فرهنگ آن است را تربیت کند و در مرحله تحقیقاتی نیز بر مبنای غرب شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: مسیر چنین آموزش و پرورشی که در مسائل کل نظام و شناسایی آسیب ها و راهکارها و تغذیه فکری سیاستمداران و برنامه ریزان موثر است، اگر نگوییم بیگانه از فرهنگ دین یا مقابل با آن خواهد بود، دست کم و حداقل ناسازگار با فرهنگ دینی است.

حجت الاسلام رجبی با تاکید بر این که علوم انسانی رایجِ کنونی که از سوی غرب وارد شده، هرگز با فرهنگ انقلاب و نظام اسلامی ما که مبتنی بر فرهنگ دینی است، سازگار نیست، ابراز کرد: اگر بخواهیم نظام آموزش عالی در سطح آموزش و نظامی آموزشی و پژوهشی در رده پژوهش داشته و به تبع آن برنامه ریزان و سیاست گذاران و مدیران متناسب با نیازهای جامعه اسلامی تربیت شوند، ضرورت دارد علوم انسانی بر مبنای منابع اسلامی تدوین شود.

وی در ادامه با بیان این که بنابراین بازسازی و تولید علوم رایجِ غربی و تدوین علوم اسلامی یکی از ضرورت های اساسی و حیاتی برای جامعه ما است، گفت: یکی از راه های نفوذ دشمنان نظام، همین نفوذ و رسوخ از طریق علوم انسانی غربی است، لذا برای مقابله با آن ضرورت دارد بازسازی یاد شده صورت گرفته و ما تولید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم.

قائم مقام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نزدیک شدن انقلاب اسلامی به اهداف خود را نیازمند نیروهای متخصص و متعهد به علومی که متناسب با فرهنگ دینی باشد دانست و افزود: بنابراین هر قدمی که به سوی اهداف انقلاب قرار است برداشته شود باید مبتنی بر علومی باشد که متناسب با فرهنگ دینی ما است و اگر بخواهیم بر اساس علوم غربی حرکت کنیم، نه تنها به اهداف انقلاب اسلامی نزدیک نمی شویم، بلکه از آن دور خواهیم شد.

وی در ادامه به دلایل دور شدن از اهداف انقلاب اسلامی در سایه علوم رایج غربی اشاره کرد و گفت: از آن جا که این علوم بر مبنای الحاد، نگرش مادی به انسان، اهداف مادیِ صرف و کوتاه مدت بنا شده، این مبانی نمی تواند کشور را به سوی اهداف انقلاب اسلامی حرکت دهد بلکه ما را از دست یابی به اهداف انقلاب ناکام می کند.

حجت الاسلام رجبی همچنین در پاسخ به این سوال که تحول علوم انسانی و اسلامی سازی آن می تواند انقلاب را به تمدن نوین اسلامی که یکی از چشم اندازهای مهم آن است، نزدیک کند، به طلیعه گفت: تمدن سازی همواره مبتنی بر علم و تکنولوژی و فرهنگ متعالی است؛ اگر فرهنگ متعالی اسلام را محور و نهادینه نکنیم و علم و تکنولوژی ما همراه و همسو با فرهنگ دینی نباشد، به طور طبیعی تمدن اسلامی دست نیافتنی می شود به دلیل آن که تمدن اسلامی را انسان ها می سازند و انسان هایی می توانند تمدن بسازند که در حوزه فرهنگ، اعتقاد، علم و تکنولوژی از جان و اعماق دل به مبانی اسلامی معتقد باشند و تمدن مورد نظر را با فرهنگ دینی و ساختار اسلامی شکل دهند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود با بیان این که جامعه ای که بخواهد با فرهنگ غربی و با تکیه بر مبانی آن تمدن اسلامی بسازد، دچار تناقض خواهد شد و این مساله قابلیت تحقق ندارد، یادآور شد: اگر بخواهیم تمدن اسلامی را پایه ریزی کنیم، نه تنها جامعه ما باید بر اساس فرهنگ اسلامی در تمام ابعاد شکل گیرد، بلکه جوامع دیگر نیز این فرهنگ اصیل را دریافت کرده و آن ها با شناختی عمیق از این فرهنگ اصیل در این مسیر قرار گیرند تا تمدن اسلامی در سطح جهانی محقق شود.

منبع: طلیعه