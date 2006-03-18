استقرار 1087 پايگاه امداد نوروزي در جاده ها و شهرهاي كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر فرزاد پناهي در مراسم اعزام ناظرين ستاد تسهيلات نوروزي افزود: 940 پايگاه امداد از قبل در جاده ها و شهرها مستقر بودند و 140 پايگاه نيز مختص امداد نوروزي ايجاد شده است كه فعاليت آنها حتي بعد از پايان يافتن تعطيلات نيز ادامه خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه در طول سال بيش از يك ميليون ماموريت توسط نيروهاي اورژانس انجام مي شود ، خاطر نشان كرد: ماموريتهاي اورژانس در تعطيلات نوروزي 5/2 برابر بيشترمي شود. به همين دليل خدمات اورژانس در اين ايام نيز بسيار گسترده تر از گذشته و همچنين رايگان خواهد بود.

رئيس اورژانس كشور تاكيد كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در ايام نوروز 2400 دستگاه آمبولانس ، 7 بالگرد امدادي ، 50 موتور آمبولانس ، 10 اتوبوس آمبولانس ، 50 ايستگاه سلامت همراه با پزشك و... در جاده هاي كشور مستقر مي شوند.

پناهي با اشاره به اينكه ارايه خدمات اورژانس توسط 80 هزار نيرو انجام مي شود ، گفت: 70 هزارنفر از اين افراد در بيمارستانها و 10 هزار نفر نيز در پايگاههاي اورژانس مستقر هستند.