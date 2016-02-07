کاهش ۱۰ درصد حقوق کارمندان در روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اسپوتنیک»، «دیمتری مدودف» نخست وزیر روسیه گفت: دولت برای مقابله با بحران اقتصادی در این کشور، حقوق کارمندان را ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.

در همین حال، نخست وزیر روسیه تصریح کرد: هزینه دستگاه‌های دولتی را بدون اینکه کیفیت کار را تنزل دهیم، کاهش خواهیم داد، ضمن اینکه حقوق کارمندان دولت با ۱۰ درصد کاهش روبرو خواهد شد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که سال گذشته میلادی ۱۰ درصد از حقوق کارکنان دولت را کاهش دادیم و امسال ۱۰ درصد دیگر هم از حقوق نیروهای دولتی به منظور حمایت از بازار کار در داخل روسیه کسر خواهیم کرد.

نخست وزیر روسیه گفت: اجرای این طرح در راستای «برنامه اقدام اقتصادی» روسیه است که این اجازه را به اقتصاد این کشور می‌دهد تا پاسخی سریع به فضای تجارت خارجی بدهد.