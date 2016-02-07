ضرر هر اقدامی علیه انقلاب و نظام بیش از نفع آن خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر یکشنبه در جمع فرماندهان، پاسداران و خانواده‌های پاسداران منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر اظهار داشت: پاسداران در حفظ و نگهداری این نظام و انقلاب تلاش‌های بسیار زیادی داشته‌اند.

وی با اشاره به دشمنی‌های صورت گرفته با اسلام و نظام اسلامی، اضافه کرد: پاسداران باید یک مسلمان کامل باشند و کسی که نام مقدس پاسدار انقلاب اسلامی را بر خود نهاده، هم دینش هم عملش باید بر این روال باشد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه دشمنی و جنگ با آمریکا، دشمنی حق و باطل است، بیان کرد: در یک طرف ماهیت حق قرار گرفته است و در طرف دیگر باطل قرار دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه با عمل و رفتار خود باید نشان دهیم که پاسدار هستیم، خاطرنشان کرد: پاسداران نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس همچون گذشته حماسه‌افرینی و رشادت‌های زیادی به خرج دادند.

سردار فدوی با اشاره به دستگیری نظامیان آمریکایی توسط پاسداران سپاه در جزیره فارسی، افزود: این رشادت‌ها تجلی کاملی از توانمندی بود و باید شاهد تداوم این حرکات باشیم.

وی با بیان اینکه پاسداران در این عملیات می‌دانستند شاید شهید شوند اما کار خود را با موفقیت تمام انجام دادند، ادامه داد: اقدام پاسداران نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس تجلی کار خدا بود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بیان کرد: مردم ایران اسلامی به صورت کامل از امام پیروی و تبعیت کردند و پیروزی انقلاب نیز با وحدت کلمه ملت محقق شد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی کار بزرگی بود و رژیمی که سال‌های سال بر مردم ظلم می‌کرد را ریشه‌کن کرد و اگر وحدت کلمه وجد نداشت به این پیروزی نمی‌رسیدیم.

سردار فدوی با اشاره به سپاه پاسداران ۴۰ هزار شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده است، اضافه کرد: همه باید بدانند در راه حق دلدادگان زیادی بودند و شهید شدند تا انقلاب باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه قدرت سپاه همیشه قدرت بازدارندگی بوده است، بیان کرد: اصل بازدارندگی آرزوی تمام کشورها است و این موضوع شرایطی دارد و دشمن باید بداند که طرف مقابل قدرتمند است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: توانمندی و قدرت بازدارندگی ما سبب شده تا دشمن در حساب‌ و کتاب خود به قطعیت برسد که ضرر هر اقدام علیه انقلاب و نظام بیش از نفع آن خواهد بود.