بهره برداری از ۱۷ پروژه گازرسانی در روستاهای اهر بمناسبت دهه فجر

ولیالله دینی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه ۱۲۴ پروژه گازرسانی طی دهه فجر در آذربایجان شرقی به بهرهبرداری رسیده است، اظهار داشت: به مناسبت ایامالله دهه مبارک فجر ۱۷ پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان اهر طی هفته جاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی در ادامه گفت: روستاهای گلیزه، آغبلاغ، شربیت، کردلر ترانچه، هلان، شوره ناب، حسین کندی، نصیرآباد، قره قشلاق، داشبلاغ، گل لر، شیشه، دامناب، گوره درق، مالالار، محمدرضا کندی از جمله مناطقی هستند که در طی هفته جاری از گاز طبیعی بهرهمند میشوند.
دینی بابیان اینکه در حال حاضر ۸۶ درصد خانوار روستایی شهرستان اهر در۱۳۰ روستا از گاز طبیعی بهرهمند هستند، افزود: با بهرهبرداری از گاز این روستاها قریب به ۳۰۰ خانوار روستایی از نعمت گاز بهرهمند میشوند که برای گازدار شدن هر خانوار ۶۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی از افتتاح پروژه گازرسانی به معدن مس انجرد نیز خبر داد، خاطرنشان کرد: خط انتقال گاز به کارخانه کنسانتره معدن مس انجرد به طول سه کیلومتر بوده و برای این پروژه بیش از سه میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
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