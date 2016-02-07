سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مشکل تاریخی است

طهمورث قاسم نژاد در حاشیه بهره برداری از یک طرح جهادکشاورزی روستایی در ساری درگفتگو با خبرنگار مهر، عمده مشکلات روستایی و کشاورزی را سرمایه گذاری در این بخش عنوان کرد و گفت: اگر بحث اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیریم باید بدانیم که ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها بالاست.

وی عنوان کرد: تولید ناخالص ملی ما در بخش کشاورزی بیش از ۱۲ درصد ولی میزان سرمایه گذاری زیر پنج درصد است و اگر نتوانیم سرمایه گذاری را به روز کنیم در اکثر جاها با مشکل مواجه می‌شویم زیرا برای بهره مندی بیشتر کشاورزان و کاهش هزینه تولید، نیاز به ارائه خدمات فنی و زیربنایی داریم.

قاسم نژاد با بیان اینکه کانالهای آبیاری که در خاکهای طبیعی ایجاد می‌شود دارای تلفات نشت از ۲۰ تا ۵۰ درصد است اما در کنال های خاکی نشت کمتر می‌شود، حفظ خاک، تثبیت بستر و حاکریز کانال، افزایش سرعت آب، جلوگیری از ماندابی شدن اراضی مجاور را از جمله اهداف پوشش دار کردن کانال‌های آبیاری بیان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی ساری شهرستان ساری به پروژه‌های دهه فجر اشاره و اضافه کرد: در ایام فجر در بخش کشاورزی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی و استانی برای پروژه‌های زیربنایی، جاده مزارع، پوشش بنتی، شن ریزی جاده، انتقال آب با لوله، تجهیز چاه کشاورزی و اجرای آبیاری تحت فشار درشهرستان هزینه شده است.

وی به افتتاح سد بتنی و کانال آب زراعی زرویجان ساری اشاره کرد و گفت: این کانال به طول بیش از ۵۵۰ متر و با اعتبار این پروژه ۴۰ میلیون تومان بهره برداری شده است.

قاسم نژاد درباره تسهیلات حمایتی از کشاورزان گفت: تسهیلات در بخش حمایتی به کشاورزان برای بالابردن ضریب مکانیزاسیون است ارائه می‌شود و اگر چنانچه نیاز به ادوات کشاورزی باشد می‌توانیم به بانک کشاورزی معرفی می‌کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی ساری درباره پروژه تسطیح اراضی کشاورزی نیز بیان داشت: در حال حاضر این طرح در شش روستا با اعتبارات ملی در حال اجرا است.