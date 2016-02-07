میزبانی لیگ فوتسال کشور در کرج با دشواری همراه است

محمد کریمی در گفتگو با مهر افزود: متاسفانه اولویت تنها سالن مسابقاتی استان البرز در این روزها برگزاری جشنواره های رنگارنگ و مسابقات کم اهمیت است وهمین موضوع ما را دچار مشکلات فراوان کرده است.

وی افزود: ما هم در بحث تمرین و هم در برگزاری مسابقات خانگی خود با مشکلات و موانع زیادی روبرو هستیم و در این میان کسی هم به داد ما نمی رسد.

کریمی به تغییر زمان بازی خانگی تیمش مقابل آتلیه طهران در لیگ یک فوتسال کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که از دو ماه پیش زمان این بازی در سالن انقلاب اسلامی کرج مشخص شده بود اما مسئولان ورزش استان بدون توجه به این موضوع سالن رابرای مسابقات پرورش اندام اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: به دلیل این ناهماهنگی ما به سختی و پس از رایزنی های فراوان توانستیم زمان بازی را از روز جمعه گذشته به شنبه منتقل کنیم.

مدیرباشگاه مبل کریمی با تاکید بر اینکه این گونه برخوردها به ورزش استان لطمه می زند گفت: بسیاری از برنامه هایی که در سالن انقلاب کرج برگزار می شود این قابلیت را دارد تا در مکان دیگری برگزار شود اما هر بار به بهانه های مختلف فرصت تمرین کردن را از تیم لیگی استان می گیرند و ما را دچار مشکل می کنند.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان استان به تیم های ورزشی لیگی شد و گفت: ما با هزینه شخصی و با هدف کمک به توسعه ورزش استان به میدان تیمداری آمده ایم اما بی توجهی ها به گونه ای است که روز به روز ما را نسبت به آینده دلسرد تر می کند.

کریمی در پایان گفت: توقع کمک مالی از کسی نداریم اما حداقل به گونه ای برخورد کنند که موجب یاس و ناامیدی ما نشود واین ذهنیت برای ما ایجاد نشود که تلاش ما برای مسئولان بی اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مبل کریمی البرز در گروه اول لیگ دسته یک فوتسال کشور حضور دارد. این تیم تا پایان هفته نهم رقابت ها با کسب ۹ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی بازی ها قراردارد.