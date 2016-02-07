سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هوای قم نیمه ابری تا ابری در اوایل شب همراه با بارش پراکنده باران خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر دمای هوا طی امروز افزود: سمت باد امروز جنوب شرقی، سرعت آن بین ۲۹ تا ۴۷ کیلومتر در ساعت و حداکثر دمای هوا ۱۹ درجه و حداقل دمای هوا نیز هفت درجه است.

کارشناس هواشناسی استان قم در ادامه گفت: در روز دوشنبه هوای قم نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش باران و در ارتفاعات بصورت بارش برف و در بعد از ظهر همراه با وزش باد شدید و اواخر وقت همراه با کاهش دما خواهد بود.

وی اضافه کرد: سرعت وزش باد در روز دوشنبه بین ۶۱ تا ۷۹ کیلومتر در ساعت با جهت شمال غربی، حداکثر دمای هوا ۱۱ درجه و حداقل دمای هوا نیز منهای یک درجه پیش بینی می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به کاهش ۹ درجه‌ای دمای هوا طی روزهای آینده، افزود: در روز سه‌شنبه هوای قم قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد در روز سه‌شنبه بین ۳۲ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت با جهت شمال غربی، حداکثر دمای هوا ۱۰ درجه و حداقل دمای هوا منهای سه درجه پیش بینی می‌شود.