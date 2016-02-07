کاندیداهای انتخابات در لرستان از قانون تخطی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از عاشوراییان فجرآفرین که در سالن آمفی تئاتر استانداری لرستان برگزار شد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای فرهنگی باارزشی داشت، اظهار داشت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و دستاوردهای فرهنگی آن سرمایه بزرگی برای کشور بوده است.

وی با بیان اینکه بار اصلی انقلاب بر دوش اصناف و بازاریان بود عنوان کرد: ثبت ملی جایگاه ولایت قلعه فلک الافلاک برای استان بسیار باارزش بوده هر چند که باید دعا کنیم این موضوع در دفتر امام حسین (ع) ثبت شود.

حمایت از محرومین و رفع محرومیت دستاورد مهم انقلاب

استاندار لرستان حضور همیشگی مردم در صحنه های مختلف را از دستاوردهای مهم انقلاب دانست و گفت: مردم ما در طول ۳۷ سال کمک های زیادی به کشور کرده اند و حضور همیشگی آن ها در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی باعث ابطال نقشه های دشمن شد.

بازوند با اشاره به اینکه استان لرستان یکی از ظرفیت های بزرگ کشور در جریان جنگ تحمیلی بوده است اضافه کرد: حضور مردم در راهپیمایی ها و انتخابات به عنوان یک فرصت بزرگ برای کشور محسوب می شود.

وی حمایت از محرومان و رفع محرومیت را از دیگر دستاوردهای انقلاب خواند و بیان داشت: در زمان طاغوت بودجه ای برای رسیدگی به محرومان به ویژه روستاییان در نظر گرفته نمی شد و این رژیم به مردم عادی در امر خدمات رسانی توجه نداشت همین امر باعث شد توده مردم در مقابل آن ها قیام کنند.

استاندار لرستان افزود: این در حالی است که هر کدام از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به سران سه قوا در زمینه توجه ویژه به محرومیت زدایی و رسیدگی به محرومان است.

لزوم افزایش ساعات کاری اصناف برای افزایش سرانه درآمدی مردم

بازوند با بیان اینکه به وجود آمدن فرهنگ خودباوری به ویژه در عرصه اقتصادی دستاورد مهم انقلاب است عنوان کرد: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی با دوران طاغوت قابل مقایسه نیست و این امر ناشی از تقویت روحیه خودباوری در مردم بوده به طوریکه امروز ایران در حوزه دفاعی و پدافند در دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارد و دنیا ایران را به عنوان کشوری مقتدر می شناسد.

وی به وجود نگرانی های جدی در عرصه اقتصادی لرستان اشاره کرد و گفت: اصناف و بازار از پایه های اصلی عرصه اقتصادی محسوب می شوند لذا برای رفع نگرانی های اقتصادی استان باید تلاش کنند.

استاندار لرستان نرخ مشارکت مردم لرستان در عرصه اقتصاد را در سال ۹۲ حدود ۳۲ درصد خواند و افزود: این نرخ مشارکت در سال ۹۴ به ۳۷ درصد رسیده و رشد قابل قبولی داشته لذا برای افزایش این درصد مشارکت اصناف و بازاریان لرستان باید وارد عمل شده و با افزایش ساعات کاری خود به رشد نرخ مشارکت مردم کمک کنند.

بازوند با اشاره به اینکه افزایش مشارکت مردم در امر اقتصاد باعث رشد سرانه درآمدی آن ها می شود تصریح کرد: لرستان در بحث سرانه درآمدی رتبه ۲۸ کشور و در بحث سرانه مصرفی رتبه پنجم کشور را دارد لذا این شکاف موجود در شاخص سرانه درآمدی و سرانه مصرفی مردم لرستان عمیق بوده که باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی شده است.

لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و بر مبنای قانون در لرستان

وی ادامه داد: تا زمانی که سرانه درآمدی مردم لرستان بالا نرود نمی توان انتظار توسعه استان را داشت بنابراین برای افزایش سرانه درآمدی باید مردم در عرصه اقتصاد ورود کرده و مشارکت بیشتری داشته باشند هر چند اگر لرستان به مقصد گردشگری تبدیل شود رونق اقتصادی در آن شکل خواهد گرفت.

استاندار لرستان احیاء فرهنگ ایثار و شهادت را دستاورد دیگر انقلاب دانست و بیان داشت: سرچشمه احیاء فرهنگ ایثار و شهادت از عاشورا بوده که این فرهنگ امروز به سرمایه اصلی کشور تبدیل شده و اثر مثبت خود را در زمان انقلاب، جنگ و تحریم به خوبی نشان داد.

بازوند یادآور شد: دستاورد دیگر انقلاب ارج نهادن انقلاب به آراء مردم بوده و برگزاری انتخابات به معنای نقش مردم در تعیین سرنوشت آن هاست و مردم بار دیگر در انتخابات اسفندماه امسال حضور حداکثری خواهند داشت.

وی بر برگزاری انتخاباتی سالم در استان تاکید کرد و گفت: تمامی مسئولان امر برگزاری انتخابات باید قانون را ملاک عمل خود قرار داده و کاندیداها نیز نباید از قانون تخطی کنند.