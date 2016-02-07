بارندگی ها تاثیری در حل بحران آب کرمان نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه پروژه های عمرانی باید به عنوان ابزارهای قوی در بهره برداری نگاه شود نه اینکه وبال گردن بهره برداری شوند.

پاکروح با اشاره به سابقه ایجاد شرکت های آبفای کشور در دهه ۷۰ اظهار کرد: مجموعه اقدامات موثری که بعد از جنگ در حوزه روستایی به ویژه در قالب نهادهای خودجوش مانند جهاد تعریف شد که زمینه ساز ایجاد شرکت های آبفار شد که یک دهه و نیم از فعالیت آنان می گذرد.

وی تصریح کرد: امروز در صنعت آبفا کشور مجموعه فعالیت هایی وجود دارد که با همت و جدیت همه کارکنان این شرکتها شکل گرفته و بخشی از نیازها و دغدغه های زیربنایی ترین خدمات را تامین کرده است.

وی با بیان اینکه امروز عدم انطباق ها یکی از مشکلات در کار ماست، گفت: گرچه نظام، سرمایه گذاری کلانی در صنعت آبفا کشور انجام داده اما متاسفانه عدم انطباق هایی که ناشی از خشکسالی و مسائل اقتصادی بوده مانع از تحقق اهداف متصور در این بخش بوده است.

پاکروح تصریح کرد: باید می توانستیم پروژه های تامین آب کشور را تمام و در تاسیسات فاضلاب گام های بهتری برمی داشتیم.

عدم تحقق سرمایه گذاری های پیش بینی شده چالش اساسی آبفا

معاون پشتیبانی وهماهنگی شرکت مهندسی آبفا کشور افزود: اگر ما زیاد در استفاده از ظرفیت های شرکتی موفق نبودیم و اگر نتوانستیم به اهداف مورد نظر دسترسی پیداکنیم علت مسئله به عدم تحقق پیش بینی های سرمایه گذاری دراین صنعت بر می گردد.

پاکروح تصریح کرد: ما در شرکت های آبفا رسالت سنگینی داریم که اگر رویکرد و جهت گیری مناسبی برای آن نداشته باشیم در آینده نزدیک چالش جدی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه ارقام درشتی در حوزه اعتباری نیاز است تا مسائل حوزه آب کشور رفع شود، گفت: آنچه امروز کشور ما با آن دست به گریبان است آثار سو تحریم به ناحق و یک طرفه است که به ما تحمیل شد.

اعتبارت مناسب برای پروژه های آب اختصاص پیدا نمی کند

وی اذعان کرد: واقعیت این است امروز در پروژه های آب اعتبارات مناسب دریافت نمی کنیم و تخصیص ابلاغ ها نیز وضعیت مناسبی ندارد، از سوی دیگر ضرورت تسریع در اجرای پروژه هایی که از ۱۰ سال پیش بوده احساس می شود که اگراین پروژه ها به بهره برداری نرسد آثار سو انتظارات مردم و استهلاک تجهیزات ما را با چالش جدی روبرو می کند.

۹۰۰ میلیون مترمکعب کسری ذخایر آب زیرزمینی کرمان است

پاکروح با نگرانی از تاثیر خشکسالی بر سفره های آب زیر زمینی در کرمان گفت: در استان کرمان خشکسالی آثار سو برآب های زیرزمیی وارد کرده سالانه بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب کسری ذخایر آب زیرزمینی استان است و بیش از هفت میلیارد مترمکعب که بالغ بر ۹۰ درصد آن به کشاورزی می رسد از ذخایر آبی شما تخلیه می شود و متاسفانه شرایط جوی نه تنها کمکی نکرده که هر سال با یک هفتم کسری آب روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه کرمان استانی صنعتی با ذخایر معدنی مناسب است، اظهار کرد: خوشبختانه طرح های صنعتی و طرح هایی که ما را از خام فروشی نجات دهد تعریف شده که باید ازاین ظرفیت به گونه ای استفاده کنیم که پایداری آب شهرها و روستاها را در کنار پایداری صنعتی داشته باشیم.

معاون پشتیبانی و هماهنگی آبفا کشوربا اشاره به اینکه ارقام کلانی در استان هزینه می شود که درصد ناچیزی از سرمایه گذاری های بخش صنعتی است، افزود: اگر بتوانیم با تدبیر مدیرانی نظیر استاندار پایداری صنعتی را به پایداری بهداشتی و زیست محیطی گره بزنیم، اتفاق خوبی است و می تواند کمک به پیشبرد اهداف ما باشد.

پساب تولیدی مجتمع های روستایی به صنعت واگذار شود

وی گفت: باقی مانده پساب تولیدی در مجتمع های روستایی ما می تواند به صنعت واگذار شود و به جز این موضوع رویکرد دیگری پیش رو نداریم زیرا با این اعتبارات اندک نمی توان به پروژه های بزرگ فکر کرد و باید به فکر بهره گیری از منابع مختلف بود.

وی قانون رفع موانع تولید را کمک خوبی برای استان کرمان ذکر و اظهار کرد: به ویژه این ماده در وزارت نیرو و وزارت نفت تعریف شده استان کرمان به راحتی می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

پاکروح در ادامه به موضوع کاهش هدررفت آب اشاره کرد و گفت: هدر رفت آب امروز به ۴۰ درصد در کرمان رسیده است، ما برای کاهش هدررفت در روستاها پیچیدگی زیادی نداریم پارامترهای عمده برمی گردد به فشار آب و طول شبکه که باید این مسائل را تحت مطالعه دقیق تر درآورد.

پاکرو تصریح کرد: از محل فروش ۵۰۰ میلیون دلار صندوق توسعه ملی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان سهمیه کرمان است که از اعتبارات استانی نیز کمک می شود، اما نباید فراموش کرد که پروژه ها باید با اقلیم همخوانی داشته باشند در این راستا باید از تکنولوژی های جدید و مناسب استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: کرمان نسبت به دیگر استانها وسعت بیشتر و تعداد روستاها بالاتر از استاندارد کشوری است ولی رضایت نسبی مردم را فراهم کرده که ناشی از اتفاق نبوده و با برنامه ریزی همراه با جدیت بوده که جای تقدیر دارد.

این مسئول اضافه کرد: کار شرکت آبفار کرمان علیرغم فضای محدود، منابع و نیروی انسانی ناکافی بسیار خوب و مورد تایید همه معاونت ها در آبفا کشور است.

آب بها با قیمت واقعی فاصله معنادار دارد

وی در خصوص اقتصاد آب نیز به قیمت تعیین شده آب بها روستایی اشاره کرد و گفت: علیرغم تغییر اساسی که در قیمت آب بها ایجاد شد هنوز با قیمت واقعی آب فاصله معنا داری دارد و این نگران کننده است، قطعا باید موضوع دنبال شود و از ظرفیت های مختلف در راستای منطقی کردن تعرفه در اقتصاد آب قدم های جدی برداریم در اقتصاد آب مدیریت هزینه و مدیریت اقتصادی شرکت موضوع دوم ما است.

وی ادامه داد: اینکه ما چقدر موفق بودیم؟ آیا مدیریت هزینه ما مناسب بوده؟ این سوالات باید پاسخ منطقی داده شود که دنیا با واگذاری مدیریت آب شهرها و روستاها به بخش خصوصی جواب این سوالات را داده زیرا بخش خصوصی چابکی بهتری دارد.

این مسئول تاکید کرد: باید به سمتی تغییر رویکرد بدهیم که صفر تا ۱۰۰ تمامی موضوعات به سمت واگذاری به بخش خصوصی برود، امروز بخش خصوصی سرمایه و انگیزه دارد منابع خود را درگیر کرده، شرکت های خصوصی بهتر عمل می کنند هرچند شرکتی مانند آبفار کرمان نیز خوب به تعهدات خود عمل کرده است.

پاکرو تصریح کرد: ما جایگاه حاکمیتی داریم و خط قرمز ما کیفیت است و نمی توانیم آن را کنار بگذاریم ولی باید صورت وضعیت پیمانکار را براساس آب فروش رفته تنظیم کنیم، مجموعه این ها وقتی واگذار می شود اتفاقی که می افتد بخش خصوصی در هزینه های صرفه جویی و افزایش درآمد با شما سهیم شده و کاهش پرداختهای شرکت نظیر پرداخت سالی هشت میلیاردتومان حقوق آبداران استان، یکی از مزیت های آن است.

وی تصریح کرد: تمام زحمات را آبدار بالا پایین می کند البته استان کرمان پرداخت حقوق آبداران به موقع است ولی در کشور پنج تا شش ماه تاخیر دارد که موضوعات سوجریان را نیزگاها به دنبال دارد.

پاکرو اظهار کرد: تعامل خوب آبدار با مشترکین نیز ناشی از همین پرداخت به موقع است.

وی با اشاره به اینکه باید به گونه ای عمل کرد که آب بها اخذ شده در هر شهرستان صرف همان منطقه شود، افزود: وقتی شاخص های کمی رعایت شود و جرائم را بر عدم رعایت قانون و ضوابط بگذاریم دیگر کولر باقی مانده ما صفر نخواهد بود، انشعاب غیرمجازی نخواهد بود.

پاکرو تصریح کرد: محال است انشعاب غیرمجازی در روستا باشد و آبدار نداند اما بعضا آبداران مجبورند برخی از این انشعاب ها را به عنوان صندوق ذخیره ای گذاشته و به ازای معرفی آنها در مواقع دلخواه از مدیر پاداش بگیرد.

وی با بیان اینکه اگر همنوایی و هارمونی بودن کار رعایت نشود نتیجه خوبی نمی گیریم تاکید کرد: آبدار باید براساس ضوابط قانونی حقوق بگیرد و کار کند ولی قطعا سال به سال توان اجرایی ما کمتر می شود پس باید چاره اندیشی کرد و از ظرفیت دولتی بودن تشکیلات خوب استفاده کنیم.

پاکرو با مقایسه نسبت آب بها با قیمت برق اظهار کرد: ما می توانیم برای اینکه بتوانیم راندمان کمی یا کیفی کار را بالا ببریم به سمت نوآوری برویم تاسیسات به روز شده داشته باشیم، نوآوری که در آن روستاها را با تجهیزی که می شود به بخش خصوصی واگذار و درآمد را زیاد کنیم.

معاون پشتیبانی وهماهنگی آبفا کشور تصریح کرد: تشویق به کارهای بیشتر توسط بخش خصوصی در روستاها کمک خوبی برای ماخواهد بود، امروز حاصل تجربه همکاران ما در این صنعت موید این رویکرد است هرچه قدر زودتر این زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را ایجاد کنید موفق تر خواهید بود.

وی در خصوص چارت های سازمانی در ایستگاه ها نیز گفت: در جلسه جمع بندی چارت مورد نظر مدیران ستادی هر استان برای مهندس گیاهی در شرکت آبفا ارسال شود تا تصمیم گیری شود.