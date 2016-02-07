به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرنژاد ظهر یکشنبه در آیین تقدیم بودجه سال ۹۵ شهرداری اردبیل از ضروریات عمرانی و برنامه ریزی شهری شهرداری در سال آینده را ساماندهی بافت حاشیه شهر عنوان کرد.

وی افزود: در دهه فجر امسال ۳۸۲ پروژه با سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار در اردبیل به بهره برداری رسیده است که از این میزان ۷۶ پروژه با ۷۶۰ میلیارد ریال متعلق به شهرداری اردبیل است.

معاون امور عمرانی استاندار بودجه مناسب را بودجه قابل وصول عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به وحدت رویه در شهرداری های کشور چارچوب تدوین بودجه از سوی معاون عمرانی وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ شده و راهبردهای تدوین بودجه مشخص شده است.

به گفته آذرنژاد قانون گرایی، خدمت به شهروندان و سلامت اداری سه راهبرد جدی در بودجه است و از جمله مشارکت حداکثری شهروندان و اصلاح نظام درآمد به دلیل رکود در ساخت و سازها ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه برای شهرداری اردبیل امسال ۲۸۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت پرداخت شده است، متذکر شد: به دلیل اینکه تخصیص ها کامل نبود فقط یک سوم تخصیص را شاهد بودیم که اگر تا پایان سال کامل شود شاهد تخصیص اعتبار مناسب خواهیم بود.

معاون امور عمرانی استاندار به ضرورت ممیزی املاک تاکید و اضافه کرد: یک سری پروژه ها از جمله ایستگاه سرعین یا ۵۵ متری یا ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی ماندگار است و باید مورد توجه شهرداری قرار گیرد.

آذرنژاد توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه فضای سبز، تکمیل پروژه های نیمه تمام و مهندسی ارزش پروژه ها را از دیگر ضروریات مدیریت شهری دانست و افزود: در این رابطه اعتبارات شهرداری کفاف نمی کند و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

پل قدس بزرگترین پروژه عمران شهری در تاریخ اردبیل

در این مراسم فرماندار اردبیل نیز با تاکید به اهمیت فعالیت شوراها در بهبود و توسعه خدمات شهری تصریح کرد: هر چند شورا در اردبیل نوپا است اما به دلیل اینکه منتخب مردم است در طول فعالیت خود خدمات قابل توجهی داشته و رو به رشد است.

جواد زنجانی تاکید کرد: مردم شورا را انتخاب کرده اند و در ادامه عملکرد، برنامه ها و دیدگاه های شورا را رصد می کنند و اینطور نیست که بعد از رای دادن بی توجه به عملکرد شورا باشند.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری از ۶۰ میلیارد ریال در طی سال های گذشته به سه هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، متذکر شد: با این وجود همچنان این رقم پایین است و سرانه پنج میلیون ریالی واقعا برای شهر اردبیل رقم قابل توجهی نیست.

فرماندار اردبیل به ضرورت بازنگری در راهکارهای درآمد زایی شهرداری اشاره کرد و افزود: لازم است پروژه های عمران شهری با مشارکت سرمایه گذاران اجرا شده و از ظرفیت بخش خصوصی مدد گرفته شود.

زنجانی نمونه موفق پروژه عمران شهری را پل قدس و تقاطع غیر هم سطح ایستگاه سرعین دانست و تاکید کرد: این پل می تواند ارتباط شرق و غرب اردبیل را برقرار سازد و بر اساس نیازها اجرا می شود.

وی با اشاره به رویکرد مطلوب فرهنگی شهرداری اردبیل افزود: مسائل اجتماعی در چند نقطه زنگ خطر دارد و شورا و شهرداری در این راستا مسئولیت دارند و لازم است رفع معضلات را مورد توجه قرار دهند.