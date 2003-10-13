روابط ايران با آژانس انرژي اتمي به پيشرفت مذاكرات بستگي دارد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در ادامه نشست هفتگي با خبرنگاران گفت: نهادهاي موازي كه درحال حاضر وزارت اطلاعات از وجود آنها اظهارنگراني مي كند يك مولود جديد است كه ريشه هاي آن بعد از قتلهاي زنجيره اي صورت گرفت.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به مسائلي كه حول پروتكل الحاقي و توجه رسانه اي به آن مي شود سهيل كريمي و ابوطالب را از ياد رسانه ها برده است گفت: مسائل مطبوعاتي به دولت مربوط نمي شود اما دولت و وزارت خارجه همه اقدامات خود را پيگيري مي كند و كوتاهي دراين زمينه نكرده است.

رمضان زاده درخصوص حضور آقاي خاتمي در مجلس براي ارائه گزارش برنامه سوم وهچنين تمديد اين برنامه در صورت تهيه نشدن برنامه چهارم گفت: مطابق روال سالهاي گذشته رئيس جمهوري موظف است كه هرساله گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد كه در زمان مقرر انجام مي شود ضمن اينكه هنوز بحثي در مورد تمديد برنامه سوم انجام نشده است.

وي درخصوص روابط با اتحاديه اروپا گفت: ما در روابط با اتحاديه شاهد فرازو نشيبهايي بوديم و بطور صريح اعلام مي كنم كه ما حق خود مي دانيم كه ازتكنولوژي هسته اي استفاده صلح آميز داشته باشيم درعين اينكه حق جامعه بين الملل مي دانيم كه از فعاليت غير صلح آميز در سراسر دنيا نگران باشند.

رمضان زاده همچنين از دستگيري ايرانياني كه در لندن مشغول عكس گرفتن از مراكز يهوديان بودند اظهار بي اطلاعي كرد.

وي درخصوص همكاريهاي آينده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: همه اشكال روابط ما با آژانس به چگونگي پيشرفت مذاكرات دوجانبه بستگي دارد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص واكنشهاي مختلف نسبت به اهداي جايزه نوبل به شيرين عبادي و بي اعتنايي صدا و سيما به اين مسئله گفت: در جامعه در مورد هر مسئله اي ديدگاهها و انتظارات متفاوتي وجود دارد.