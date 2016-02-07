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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

رئیس هیئت اسکی استان همدان:

برترین‌های مسابقات اسکی مارپیچ بزرگ جوانان کشور معرفی شدند

برترین‌های مسابقات اسکی مارپیچ بزرگ جوانان کشور معرفی شدند

همدان- رئیس هیئت اسکی استان همدان گفت: مسابقات اسکی مارپیچ بزرگ جوانان کشور با معرفی تیم ها و نفرات برتر در پیست اسکی تاریک دره همدان به پایان رسید.

کاظم عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکی مارپیچ بزرگ جوانان در همدان اظهار داشت: در این پیکارها و در بخش تیمی و رده سنی جوانان یک، تیم فارس به مقام قهرمانی دست‌یافت، چهارمحال و بختیاری دوم شد و تیم همدان برسکوی سوم قرار گرفت.

وی افزود: در بخش تیمی رده سنی جوانان ۲ نیز اصفهان به مقام قهرمانی رسید، تیم فارس عنوان دوم را کسب کرد و همدان برجایگاه سوم ایستاد.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با اشاره به نتایج بخش انفرادی گفت: در بخش انفرادی این رقابت‌ها و در رده سنی یک، آرمین بشارتی از فارس قهرمان شد، محمدصادق دینکانی دیگر اسکی‌باز استان فارس عنوان دوم را کسب کرد و سجاد فرامرزی از چهارمحال و بختیاری سوم شد.

عرب عنوان کرد: در رده سنی دو نیز ایوب گوگونانی از اصفهان عنوان قهرمانی را کسب کرد، محمد ساسانی فر از فارس دوم شد و فرزاد یسلیانی از اصفهان در مکان سوم قرار گرفت و در این رده از مسابقات کاپ اخلاق به محمد محمدی از همدان اهدا شد.

وی بابیان اینکه پیست اسکی تاریک دره همدان توانایی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و بین‌المللی را دارد، بیان کرد: پیست اسکی تاریک دره یا بهشت پنهان در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جاده گنج‌نامه شهر همدان و در دامنه‌های کوه‌های الوند قرارگرفته‌ و سومین پیست مطرح کشور است که پس از پیست‌های شمشک و دیزین به‌عنوان منحصربه‌فردترین پیست اسکی در تمام کشور مطرح است.

عرب با اشاره به جایگاه هیئت اسکی استان همدان گفت: سال گذشته در ارزشیابی فدراسیون اسکی کشور در بین ۱۵ هیئت اسکی کشور رتبه اول را به خود اختصاص دادیم.

وی عنوان کرد: مردم همدان علاقه زیادی به ورزش‌های زمستانی دارند و حدود یک هزار نفر به‌صورت تخصصی در این رشته در همدان فعالیت دارند.

کد مطلب 3044100

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