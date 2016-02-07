کاظم عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکی مارپیچ بزرگ جوانان در همدان اظهار داشت: در این پیکارها و در بخش تیمی و رده سنی جوانان یک، تیم فارس به مقام قهرمانی دست‌یافت، چهارمحال و بختیاری دوم شد و تیم همدان برسکوی سوم قرار گرفت.

وی افزود: در بخش تیمی رده سنی جوانان ۲ نیز اصفهان به مقام قهرمانی رسید، تیم فارس عنوان دوم را کسب کرد و همدان برجایگاه سوم ایستاد.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با اشاره به نتایج بخش انفرادی گفت: در بخش انفرادی این رقابت‌ها و در رده سنی یک، آرمین بشارتی از فارس قهرمان شد، محمدصادق دینکانی دیگر اسکی‌باز استان فارس عنوان دوم را کسب کرد و سجاد فرامرزی از چهارمحال و بختیاری سوم شد.

عرب عنوان کرد: در رده سنی دو نیز ایوب گوگونانی از اصفهان عنوان قهرمانی را کسب کرد، محمد ساسانی فر از فارس دوم شد و فرزاد یسلیانی از اصفهان در مکان سوم قرار گرفت و در این رده از مسابقات کاپ اخلاق به محمد محمدی از همدان اهدا شد.

وی بابیان اینکه پیست اسکی تاریک دره همدان توانایی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و بین‌المللی را دارد، بیان کرد: پیست اسکی تاریک دره یا بهشت پنهان در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جاده گنج‌نامه شهر همدان و در دامنه‌های کوه‌های الوند قرارگرفته‌ و سومین پیست مطرح کشور است که پس از پیست‌های شمشک و دیزین به‌عنوان منحصربه‌فردترین پیست اسکی در تمام کشور مطرح است.

عرب با اشاره به جایگاه هیئت اسکی استان همدان گفت: سال گذشته در ارزشیابی فدراسیون اسکی کشور در بین ۱۵ هیئت اسکی کشور رتبه اول را به خود اختصاص دادیم.

وی عنوان کرد: مردم همدان علاقه زیادی به ورزش‌های زمستانی دارند و حدود یک هزار نفر به‌صورت تخصصی در این رشته در همدان فعالیت دارند.