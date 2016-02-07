صادرات هزار مگاوات برق از ازبکستان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «ریاض حسین بخاری» سفیر پاکستان در «تاشکند» گفت: اسلام آباد علاقمند به همکاری اقتصادی با تاشکند است.



وی در ادامه افزود: ازبکستان و پاکستان دو کشور با اشتراکات فراوان هستند و این موضوع می‌تواند به همکاری آنها در زمینه‌های مختلف کمک کند.



سفیر پاکستان با اشاره به نیازمندی‌های کشورش گفت: اسلام آباد خواهان خرید منابع طبیعی غنی ازبکستان از جمله انرژی برق است.



بخاری اظهار داشت: در حال حاضر مقامات دو کشور در مورد صادرات تا هزار مگاوات برق از ازبکستان به پاکستان گفت‌وگوهایی را انجام داده‌اند.



وی افزود: طبق پیش بینی‌ها در فصل بهار در تاشکند نشست کمیسیون مشترک ازبکستان و پاکستان برگزار و این مساله و همچنین طرح‌های دیگر که در دیدار «اسلام کریم اف» رئیس جمهور ازبکستان و «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در تاشکند بررسی شد، مطرح خواهد شد.



سفیر پاکستان تاکید کرد: بسیاری از این همکاری‌ها می‌تواند باعث نزدیکی مردم دو کشور شود.



وی در ادامه افزود: صادرات برق مستلزم ساخت خط ولتاژ بالا از طریق افغانستان است که در حال حاضر بخشی از این خطوط تا «کابل» فعال است و برق این شهر از طریق این خطوط تامین می‌شود.



سفیر پاکستان عنوان کرد: از طریق این خط پاکستان می‌تواند مقداری از برق مورد نیاز خود را تا «پیشاور» منتقل کند.



بخاری افزود: نهادهای مالی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه اسلامی حامیان اصلی این طرح هستند.



سفیر پاکستان با اشاره به ناامنی افغانستان گفت: پاکستان و ازبکستان دارای پتانسیل های زیادی برای همکاری هستند اما وجود مشکلات متعدد از جمله امنیت در افغانستان مانع این همکاری‌های شده است.