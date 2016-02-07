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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

صادرات هزار مگاوات برق از ازبکستان به پاکستان

صادرات هزار مگاوات برق از ازبکستان به پاکستان

سفیر پاکستان در ازبکستان گفت که «اسلام آباد» خواستار خرید منابع طبیعی غنی ازبکستان از جمله انرژی برق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «ریاض حسین بخاری»  سفیر پاکستان در «تاشکند» گفت: اسلام آباد علاقمند به همکاری اقتصادی با تاشکند است.  
 
وی در ادامه افزود: ازبکستان و پاکستان دو کشور با اشتراکات فراوان هستند و این موضوع می‌تواند به همکاری آنها در زمینه‌های مختلف کمک کند.  
 
سفیر پاکستان با اشاره به نیازمندی‌های کشورش گفت: اسلام آباد خواهان خرید منابع طبیعی غنی ازبکستان از جمله انرژی برق است.  
 
بخاری اظهار داشت: در حال حاضر مقامات دو کشور در مورد صادرات تا  هزار مگاوات برق از ازبکستان به پاکستان گفت‌وگوهایی را انجام داده‌اند.  
 
وی افزود: طبق پیش بینی‌ها در فصل بهار در تاشکند نشست کمیسیون مشترک ازبکستان و پاکستان برگزار و این مساله و همچنین طرح‌های دیگر که در دیدار «اسلام کریم اف» رئیس جمهور ازبکستان و «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در تاشکند بررسی شد، مطرح خواهد شد.  
 
سفیر پاکستان تاکید کرد: بسیاری از این همکاری‌ها می‌تواند باعث  نزدیکی مردم دو کشور شود.       
 
وی در ادامه افزود: صادرات برق مستلزم ساخت خط ولتاژ بالا از طریق افغانستان است که در حال حاضر بخشی از این خطوط تا «کابل» فعال است و برق این شهر از طریق این خطوط تامین می‌شود.  
 
سفیر پاکستان عنوان کرد: از طریق این خط پاکستان می‌تواند مقداری از برق مورد نیاز خود را تا «پیشاور»  منتقل کند.  
 
بخاری افزود: نهادهای مالی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه اسلامی حامیان اصلی این طرح هستند.    
 
سفیر پاکستان با اشاره به ناامنی افغانستان گفت: پاکستان و ازبکستان دارای پتانسیل های زیادی برای همکاری هستند اما وجود مشکلات متعدد از جمله امنیت در افغانستان مانع این همکاری‌های شده است.

کد مطلب 3044102

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