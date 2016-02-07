همدان در مسابقات بوکس غرب کشور قهرمان شد

داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات بوکس قهرمانی غرب کشور اظهار داشت: مسابقات بوکس قهرمانی غرب کشور با حضور ۵۰ بوکسور از استان‌های غرب کشور در سالن شهید خلیل ارکیا الشتر برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات استان‌های لرستان، کرمانشاه، اراک، کردستان، همدان و زنجان به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به نتایج انفرادی این مسابقات گفت: درنتیجه انفرادی میثم صادقی، بشیر زهره وند، نیما میرزایی، امین زیادی، سامان فرهادی و میلاد سلیمی به عنوان قهرمانی دست‌یافتند.

دوامی عنوان کرد: همچنین علیرضا طالبی، حمید خدایوندی و مرتضی کبودوندیان نایب قهرمان شدند و حسین قاسمی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج تیمی بیان کرد: در پایان این مسابقات و درنتیجه تیمی همدان با مربیگری امید مرامی، سعید دهقانی آزاد و محسن صاحب زمانی اول شد.

رئیس هیئت بوکس استان همدان با بیان اینکه لرستان و کرمانشاه نیز در ره دوم و سوم قرار گرفتند، عنوان کرد: احمد خرم و حسین رحیم بخش دو داور استان به همراه داورانی از استان‌های دیگر قضاوت این دوره از رقابت‌ها را برعهده داشتند.

دوامی بابیان اینکه رشته بوکس از رشته‌های بسیار پرطرفدار در جامعه است، گفت: تعداد مکان‌های آموزش بوکس در شهر همدان از ۳ به ۱۲ مکان افزایش پیداکرده است.

وی یادآور شد: برای اولین بار در تاریخ بوکس همدان یک سانس در کوی خضر، یک سانس در دیزج، دو سانس در شهرک مدنی شامل یکی در استخر کوثر و دیگری در استخر کارگران این شهرک، دو سانس در کانون بسیج، دو سانس در سالن فردوسی و یک سانس نیز در دانشگاه بوعلی سینا همدان فعال‌شده است.

رئیس هیئت بوکس استان همدان بابیان اینکه در هر نقطه‌ای از شهر که سالن خالی پیدا کنیم به‌طورقطع برای آموزش این رشته اجاره خواهیم کرد، بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ سانس و ۱۲ مکان برای آموزش بوکس در شهر همدان فعال است.