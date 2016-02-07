ایران ذلت ارتش آمریکا را در دنیا به تصویر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی صبح یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از ۱۶۵ پروژه شهرداری مشهد و سپاه امام رضا(ع) در حاشیه شهر مشهد اشاره ای به دستگیری تفنگداران آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه پاسدارن داشت و گفت: این تفنگداران مربوط به ارتشی بودند که ادعای داشتن برترین ارتش دنیا با کامل ترین تجهیزات نظامی را دارند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به پخش تصویر دستگیری تفنگداران آمریکایی توسط سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: تنها ایران اسلامی است که می تواند تصویر ذلت و خواری ارتش آمریکا را در چنین وضعیتی در دنیا منتشر کند.

وی اهدای نشان عالی فتح از سوی رهبر معظم انقلاب به پاسداران حاضر در دستگیری تفنگداران را پاسخ حمله ناو وینسنس آمریکا به هوایپمای مسافربری ایران و شهادت ۳۰۰ تن از مردم بیگناه ایران دانست، گفت: مهم ترین پیام این اقدام این بود که به دنیا ثابت کردیم برای دفاع از عزت و شرفمان حد و مرز نمی شناسیم.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی خاطرنشان کرد: در حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران فرمانده آمریکا از طرف دولت خود نشان شجاعت می گیرد که این نشان، نشان خباثت او بوده است و اکنون مقام معظم رهبری به پاسدارانی که نظامیان آمریکا را با آن حالت ذلیلانه به اسارت می گیرند نشان فتح اعطا می کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر دشمنان ما با تحریم های ظالمانه سد راه حکومت نوپای جمهوری اسلامی نمی شدند این کشور جایگاه بهتری از شرایط کنونی می داشت، افزود: البته خوشبختانه اکنون نیز وضعیت کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار بهتر است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص محرومان و دردمندان جامعه گفت: رهبر معظم انقلاب مسئولیت رفع محرومیت ها در مشهد را به آیت الله علم الهدی نماینده خود در این شهر واگذار کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نعمت های خداوند برای این ملت در حال حاضر بهره مندی از حضور رهبری آگاه، هوشیار، جامع و آینده نگر است چرا که ایشان به همه مناطق کشور به ویژه مناطق محروم توجه دارند.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با اشاره به بهترشدن وضعیت حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: این تلاش ها به منظور نجات مردم از محرومیت صورت گرفته است.