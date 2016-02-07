رقابت ۱۴۸ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی، افزود: طبق آخرین نتایج بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان از مجموع افرادی که پیش از این صلاحیتشان توسط هیأت نظارت استان مورد تأیید قرار گرفته بود، ۱۰ نفر در این مرحله از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۲۴ نفر دیگر نیز که در مراحل قبلی رد و عدم احراز شده بودند، تأیید شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندر گلستان ادامه داد: از ۲۴ نفر داوطلب تأیید صلاحیت شده جدید چهار نفر در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان، ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، چهار نفر در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، یک نفر در حوزه انتخابیه گنبد کاووس و چهار نفر از حوزه مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش هستند.

وی ادامه داد: با احتساب آمار جدید تأیید صلاحیت شدگان ۴۴ نفر در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، ۱۹ نفر در حوزه انتخابیه گنبدکاووس، ۱۹ نفر در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکن و گمیشان، ۲۶ نفر در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه علی آباد و ۲۹ نفر در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه برای تصاحب هفت کرسی استان گلستان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: همچنین از ۱۰ نفری که در این مرحله از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند هفت نفر در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، یک نفر در حوزه انتخابیه گنبدکاووس، یک نفر در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر و یک نفر نیز متعلق به حوزه انتخابیه علی آباد است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری ۷ اسفند برگزار می شود.