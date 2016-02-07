سارقان حرفه ای خودرو در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در پی دستگیری یک سارق محتویات داخل خودرو توسط ماموران کلانتری ۱۳ باهنر شهرستان قزوین سارق در بازجویی تخصصی ماموران به شش فقره سرقت محتوبات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی افزود: همچنین ماموران كلانتری ۱۱ مدرس قزوین نیز در اقدامی دیگر یک سارق را دستگیر كه سارق در بازجویی تخصصی ماموران به پنج فقره سرقت محتویات و باطری خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ اکبری از شهروندان خواست که توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مركز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

توقیف کامیون بنز با ۷۰ میلیون ریال خلافی در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین نیز در ادامه از توقیف یک دستگاه کامیون بنز، با ۷۰ میلیون ریال خلافی، در قزوین خبر داد.

سرهنگ بهرام زینلی اظهار داشت: ماموران پلیس راه قزوین - همدان حین كنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون بنز را به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی متوقف كردند.

وی ادامه داد: در بررسی از سوابق این خودرو مشخص شد، این کامیون دارای ۱۲۴ فقره تخلف و مبلغ ۷۰ میلیون ریال خلافی و جریمه پرداخت نشده است كه بیشترین و مهم ترین تخلفات راننده این کامیون، سبقت ممنوع، عدم رعایت مقررات حمل بار، انحراف به چپ و عدم استفاده از كمربند ایمنی بوده است.

سرهنگ زینلی افزود: در راستای اجرای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عوامل گشت پلیس راه کامیون را توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پاركینگ، انتقال دادند.

این مقام انتظامی در پایان بر عزم جدی پلیس در برخورد با متخلفان تاکید و رانندگان را به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دعوت کرد.