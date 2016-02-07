مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی تیم وزنه‌برداری ملایر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری استان همدان به مناسبت دهه فجر و به میزبانی شهرستان ملایر برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور تیم‌های ملایر، همدان، نهاوند، اسدآباد و کبودرآهنگ در ۸ وزن برگزار شد که ۸ وزنه‌بردار برتر این مسابقات راهی مسابقات قهرمانی کشور خواهند شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به‌ نتایج این مسابقات گفت: در بخش انفرادی حسن گل پرور از همدان در دسته ۵۶ کیلوگرم، مقداد مقدم پناه از همدان در دسته ۶۲ کیلوگرم، مهدی ذوالفقاری از نهاوند در دسته ۶۹ کیلوگرم و عباس زندی از ملایر در دسته ۷۷ کیلوگرم نفرات برتر شدند.

رضایی عنوان کرد: همچنین اصغر عمادی از همدان در دسته ۸۵ کیلوگرم، علیرضا زندی از ملایر ذر دسته ۹۴ کیلوگرم، بهنام میرزائی از اسدآباد در دسته ۱۰۵ کیلوگرم و مجید کیانی از نهاوند در دسته ۱۰۵+کیلوگرم نفرات برتر اوزان خود شدند.

وی با اشاره به نتایج تیمی این مسابقات بیان کرد: در پایان تیم ملایر با ۲۰۱ امتیاز مقام اول، همدان با ۱۹۹ امتیاز مقام دوم و نهاوند با ۱۹۷ امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: همچنین اسدآباد با ۱۷۷ امتیاز مقام چهارم و کبودرآهنگ با ۱۶۷ امتیاز مقام پنجم را کسب کردند.

رضایی با اشاره به حضور مربیان توانمند در هیئت‌های ورزشی ملایر، بیان کرد: ملایر درزمینهٔ مربی در هیئت‌های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت‌ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه‌مندان را برعهده دارند که در بعضی از موارد مربیان عضو تیم‌های ملی هستند و شهرستان ملایر درزمینهٔ سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار دارد.

وی یادآور شد: ۱۳۷ داور رسمی و کارت دار نیز در هیئت‌های ورزشی این شهرستان فعالیت دارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر درباره میزبانی‌های ملایر نیز گفت: سال گذشته میزبانی مسابقات قهرمانی کشور سه رشته کاراته، ووشو و فوتسال به نحو مطلوب در ملایر برگزار شد.