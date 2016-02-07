به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: برابر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه باید اعتیاد در کشور کاهش پیدا کند که برای رسیدن به این امر مهم باید همه سازمانها همکاری کنند.
قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، تهدیدات کشورهای همجوار را یکی از مهمترین مسائل در حوزه مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: با توجه به اینکه در ۱۴ ولایت کشور افغانستان کشت خشخاش افزایش پیداکرده است و داعش نیز نقش فعالی در قاچاق مواد مخدر پیداکرده از اینرو تهدیدات زیادی از این طریق متوجه کشور است.
جزینی ادامه داد: در حوزه روابط بینالملل نیز پیگیری معاش جایگزین و توسعه پایدار به ویژه در افغانستان را دنبال میکنیم که نخستین برنامه ما در این زمینه برنامهریزی برای جایگزینی معاش پیشگیرانه است.
اعتبارات مبارزه با مواد مخدر متناسب با حجم تهدید نیست
وی با انتقاد از اینکه اعتبارات مبارزه با مواد مخدر متناسب با حجم تهدید نیست، بیان کرد: بهعنوان مثال در حوزه پیشگیری تفاهم نامهای با وزارت خانههای آموزشی داریم که برنامههای پیشگیرانه را اجرا کنیم اما به دلیل کمبود اعتبار این وزارتخانهها نتوانستهاند پوشش لازم را داشته باشند.
قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اضافه کرد: به همین دلیل کمبود اعتبار در حوزه آموزشوپرورش در سطح کشور ۱۰ درصد مدارس را تحت پوشش برنامههای پیشگیرانه قرار دادهاند که این خیلی رقم پایینی است.
جزینی با بیان اینکه در حوزه مبارزه نیز خلا مرزی داریم و انسداد مرزی اعتبار کلان میخواهد، عنوان داشت: در زمینه اعتبارات درمانی نیز چه در مراکز اقامتی کوتاهمدت و بلندمدت اعتبارات زیادی نیاز داریم.
وی به برنامههای انجامشده در حوزه اشتغال و حرفهآموزی بهبودیافتگان اشاره کرد و گفت: در این راستا تلاش شده که در سال جاری تا سقف سه هزار نفر از بهبودیافتگان را تحت پوشش برنامههای اشتغال و حرفهآموزی قرار دهیم که تحقق این امر نیازمند کمک سایر دستگاهها است.
کشف ۵۳۶ تن مواد مخدر در کشور
وی، توسعه همکاری های بینالمللی از طریق تبدیل ظرفیت های بالقوه و بالفعل را دومین برنامه مبارزه با مواد مخدر در حوزه بینالملل عنوان کرد و افزود: جلب حمایت و مشارکت استراتژیک جامعه بینالملل از برنامههای جمهوری اسلامی ایران، برنامهریزی عملیات مشترک، دفاتر روابط مرزی و تقویت همکاری های دریایی از برنامههای انجامشده در این حوزه است.
قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از افزایش ۱۶ درصدی کشفیات مواد مخدر در طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در طی این مدت ۵۳۶ تن مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شده است.
جزینی همچنین به کشف و ضبط یک هزار و ۵۶۰ کیلوگرم شیشه در این مدت اشاره کرد و گفت: در این مدت تعداد ۱۸۵ کارگاه تولید شیشه منهدم شده است و با توجه به افزایش قیمت شیشه، قاچاقچیان به دنبال ورود مواد مخدر صنعتی از مرزها هستند.
جمعآوری ۹۱ هزار معتاد متهاجر
وی، ساماندهی معتادان خیابانی را یکی دیگر از برنامههای ستاد برشمرد و گفت: در این راستا امسال بیش از ۱۲ هزار نفر از این افراد را در مراکز درمانی ساماندهی کردهایم اما معتقدیم این رقم باید افزایش یابد.
قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۱ هزار معتاد متهاجر برای چندین بار جمعآوریشدهاند که بیشترین این معتادان در شهر تهران بوده است.
جزینی بیان داشت: امسال دولت ۱۷۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد شده است.
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