بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای اصفهان امروز نیز همانند روزهای گذشته برای گروه‌های حساس ناسالم است اما نسبت به روز گذشته شاخص آلودگی کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان امروز ۱۱۹ ثبت شده است، افزود: شاخص آلودگی در ایستگاه بلوار دانشگاه ۱۱۹، خیابان رودکی ۱۱۷، چهار باغ خواجو ۱۲۳، بزرگراه خرازی ۱۲۴، میدان امام حسین (ع) ۱۲۲ و خیابان پروین نیز ۱۱۹ است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه در دو روز گذشته نیز هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت، ابراز داشت: روز گذشته میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۳۴ بود که امروز به ۱۱۹ رسید.

وی ادامه داد: همانند روز گذشته به جز کاشان وضعیت کیفی هوا در خمینی شهر، شاهین شهر، مبارکه، سجزی و نجف‌آباد برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است.