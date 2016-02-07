یک تخلف انتخاباتی در ساری و میاندرود گزارش شد/ رقابت ۲۴ داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات مرکز استان با تبریک ایامالله دهه فجر اظهار کرد: امکانات و لوازم برگزاری امکانات در شعبههای اخذ رأی فراهم باشد تا به برگزاری انتخابات پرشور کمک کند.
وی بابیان اینکه همه کمیتهها در برگزاری انتخابات از اهمیت برخوردار هستند، افزود: کمی و کاستی خاصی وجود ندارد که نیاز به تذکر داشته باشد.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه برنامههای برگزاری انتخابات بهخوبی پیش میرود، گفت: فقط یک تخلف انتخاباتی گزارش شد که با همکاری دادگستری استان، نسبت به این موضوع تذکر دادیم و از تبلیغات پیش از موعد پیشگیری به عمل آمد.
این مسئول بابیان اینکه واحد حقوقی در بحث آموزش هم ورود پیدا کند و حجم آموزش در بخشها افزایش یابد، تصریح کرد: کمیته اطلاعرسانی انتخابات عملکرد خوبی داشته است و نمایندگان مجلس میتوانند تابلوی ارتباط مردمی نصب کنند اما این تابلو نباید در سایز غیرمتعارف باشد.
حسین زادگان با اشاره به اینکه ۲۴ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندرود حائز تأیید صلاحیت شدند، گفت: ۲۷ بهمنماه زمان اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزههای انتخابیه توسط وزارت کشور است و نامزدهای انتخابات میتوانند از ۲۹ بهمن تا پنجم اسفندماه نسبت به تبلیغات انتخاباتی اقدام کنند.
مسئول تجهیز شعب اخذ رأی ساری و میاندرود در این جلسه اظهار کرد: از ۲۴۰ شعبه اخذ رأی در حوزه شهر ساری بازدید کرده و از صحت جایگاه استقرار شعبه اخذ رأی آگاهی پیدا کردیم.
زلیکانی بابیان اینکه جلسهای هم با مدیران مدارسی که شعبه اخذ رأی در آن مدارس مستقر است برگزار کردیم، افزود: موارد تجهیز شعب را به مدیران مدارس اعلام کردیم.
وی گفت: تقسیمبندی ادارات و تجهیز ۱۳۲ شعبه اخذ رأی، برنامهریزیشده و صحبتهای اولیه با نمایندگان ادارات لحاظ شده است و امسال در همه شعبهها دونیروی فرهنگی در روز برگزاری انتخابات، استفاده میشود.
همچنین مسئول کمیته اطلاعرسانی در این نشست اظهار کرد: در یک ماه اخیر فعالیت کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات افزایشیافته است.
حسین مرتضوی با اشاره به شناسایی و ساماندهی عکاسان و خبرنگاران در روز انتخابات، گفت: برای نخستین بار جشنواره انتخابات را برای خبرنگاران و شهروندان برگزار میکنیم.
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