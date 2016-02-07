جدول قیمت سکه و ارز یکشنبه/ دلار ۳۵۷۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۷۸ هزار تومان، طرح قدیم ۹۷۷ هزار تومان، نیم سکه ۴۹۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۹۴۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۱۷۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۷۰ تومان، هر یورو را ۴۰۰۰ تومان، هر پوند را ۵۲۰۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۰ تومان و درهم امارات را ۹۹۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)