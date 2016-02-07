اكران ۷ فيلم در سومين روز از جشنواره فجر اصفهان

حسینعلی آقاییان زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اکران فیلم‌های سومین روز از جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در این جشنواره، قرار است در سالن سینما مجتمع فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۸:۳۰، فیلم «نیمه شب اتفاق افتاد» به کارگردانی تینا پاکروان به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم به دنیا آمدن ساخته محسن عبدالوهاب اکران می‌شود و در ساعت‌های ۱۸ و ۲۰ نیز به ترتیب فیلم‌های وارونگی به کارگردانی بهنام بهزادی و آبنبات چوبی محسن فرحبخش به روی پرده می‌رود.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به فیلم‌های سینما سپاهان بیان داشت: پل خواب ساخته اکتای براهنی، |آخرین بار کی سحر را دیدی فرزاد موتمن و زاپاس به کارگردانی برزو نیک‌ن‍‍‍ژاد به ترتیب در سانس‌های 16، 18و 20 اکران می‌شود.

وی با بیان اینکه سینماهای مذکور در سانس ۲۲ امروز اکران فیلم‌های جشنواره فجر را ندارند، اضافه کرد: پیش فروش بلیت این جشنواره از طریق سایت www.cinematicket.org امکان پذیر است.

گفتنی است همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان، سینما ساحل در سه و چهار سانس و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان نیز در یک سانس اکران می‌شود.