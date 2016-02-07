دستاوردهای انقلاب اسلامی یک شوک راهبردی برای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، صیانت از شاخص‌های هویتی و مؤلفه‌های هندسه انقلاب را عامل ماندگاری و پیش روندگی آن دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی به عنوان پدیده‌ای خاص، در یکی از پیچیده ترین مقاطع تاریخی با اراده الهی و تکیه بر ایمان و اسلام عزیز و رهبری بی نظیر و حضور آگاهانه آحاد مردم به گونه‌ای معجزگون به پیروزی رسید و با سقوط طاغوت شاهنشاهی، «هندسه قدرت جهانی» را در برابر اقتدار و عظمت خود به چالش کشید.

این بیانیه افزوده است: با پیروزی انقلاب اسلامی و خارج شدن ایران از مدار سلطه کاخ سفید، توازن دو قطبی امریکا و شوروی متزلزل و منطق جدیدی با برخورداری از ظرفیت‌های تمدن سازی، در عرصه‌ی بین‌المللی قدرت نمایی کرد. منطقی که با تکیه بر اصول و ارزش‌های اسلامی، به سرعت با ارائه‌ الگویی موفق در «نظام سازی» و نحوه اداره حکومت و جامعه، گفتمان لیبرال دموکراسی غربی و گفتمان سوسیالیسم شرقی را منفعل ساخت.

این بیانیه در ادامه دستاوردها و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی را به مثابه یک شوک راهبردی برای امریکا و نظام سلطه و استکبار ارزیابی و تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران برغم تلاش همه جانبه و دائمی جبهه معاندین انقلاب اسلامی در ۳۷ سال گذشته به هژمونی و مطلق گرایی امریکا در منطقه پایان بخشید و هم اینک به یک قدرت برتر منطقه‌ای و بازیگر تأثیرگذار فرامنطقه‌ای تبدیل و با پافشاری بر اصول و آرمان‌های بلند خود به پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف نائل آمده است، به گونه‌ای که تحمل این موفقیت‌ها از طاقت رژیم‌های سلطه استکباری فراتر رفته است.

در این بیانیه آمده است: تردیدی نیست موفقیت‌ها و پیشرفت‌های ملت ایران در عرصه‌های گوناگون مرهون مقاومت و ایستادگی معنادار آحاد جامعه در پایبندی به اصول و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی بوده است و این همان رمز عبور ایران اسلامی از همه گذرگاهها و مانع تراشی‌های دشمنان قسم خورده انقلاب بشمار می‌آید.

این بیانیه اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح و پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور را از دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی توصیف و افزوده است: نیروهای مسلح و مدافعان انقلاب و میهن اسلامی با نگاه عبرت آموز به دوران گذشته و حضور مدیران و مستشاران نظامی بیگانه در کشور، با شعار اتکا به قدرت لایزال پروردگار و توانمندی‌های داخلی و اعتماد به متخصصین و جوانان کشور عزیزمان و پایبندی قطعی به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، با قوت سازندگی دفاعی کشور را امیدوارانه ادامه می‌دهند.

در ادامه این بیانیه صیانت از شاخص‌های هویتی و مؤلفه‌های هندسه انقلاب، عامل ماندگاری و پیش روندگی انقلاب و نظام اسلامی معرفی و خاطرنشان شده است: اندیشه‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در مورد بیانات حضرت امام خمینی (ره)، بایستی در روند ماندگار سازی انقلاب و نظام مورد اهتمام قرار گیرد، توجه به این کلید واژه‌ها و خطوط و اصول جدی و اساسی یعنی مردم، استقلال کشور، تدین و پای بندی به مبانی اسلامی، مبارزه با استکبار و زورگویی، مسأله فلسطین، معیشت مردم، توجه به مستضعفین و رفع فقر که ترسیم کننده هندسه انقلاب اسلامی است؛ مأموریت بزرگ همه آحاد کشور بحساب می‌آیند.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره الهام بخش حضرت امام خمینی(ره) و شهیدان همیشه زنده انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت رشید، بصیر و دشمن شناسی ایران برای حضور یکپارچه و پرشور در راه‌پیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه و جشن ۳۷ سالگی نظام اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌ها ارزش‌های انقلاب و بیعت مجدد با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) تأکید شده است: ملت شریف و انقلابی ایران ۲۲ بهمن ماه را عرصه‌ نمایش وحدت و اقتدار ملی و ترجمان عینی گفتمان انقلاب اسلامی و عزم و اراده خود در حمایت از مقاومت اسلامی و مدافعین حرم برابر تروریسم تکفیری قرار داده و به نظام سلطه و شبکه صهیونیسم بین‌المللی اعلام می‌کند، برغم زنجیره‌ی تهدیدات و توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، بالنده و توفنده به تداوم انقلاب اندیشیده و از تمامی فرصت‌ها از جمله عرصه‌ی شکوهمند انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، حضور حداکثری خود را انعکاس پیام استکبارستیزی و سلطه ناپذیری ایران اسلامی قرار خواهد داد.