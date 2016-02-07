آیین نامه شورای هماهنگی و فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دویست و سی و پنجمین جلسه شورا بررسی لایحه آیین نامه شورای هماهنگی و فرهنگی ، اجتماعی ، هنری ، ورزشی شهرداری تهران در دستور جلسه قرار گرفت.

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این لایحه گفت: در راستای اجرای ماده ۱۱۳ برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرد اری تهران ، شهرداری تهران موظف است به منظور اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی و اجتماعی در سطح مناطق، معاونت ها، تمامی سازمان های تحت پوشش و پیگیری انجام مصوبات شورا نسبت به تشکیل شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری ، ورزشی با نظارت، هماهنگی و تایید شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

وی ادامه دا: ما با تشکیل این شورا چند هدف عمده را دنبال می کنیم که مهمترین آنها عبارتند از بررسی نتایج پیوست اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی برنامه ها ، طرح ها و پروژه های فرا منطقه ای و شهری تدوین شده توسط واحدهای مربوطه و تعیین و تصویب الزامات مرتبط به نحوی که کلیه معاونت ها و سازمان های شهرداری تهران ملزم به رعایت مفاد آن باشند. بررسی و تدوین برنامه های مشترک فرهنگی در جهت پاسخگویی به نیاز شهر و هدایت تلاش ها در جهت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و ارزیابی اثر بخشی اقدامات اساسی در حوزه فرهنگی، اجتماعی ، هنری و ورزشی و نیز ایجاد شورای هماهنگی بنا به ضرورت بدون ایجاد ساختار تشکیلاتی از جمله این موارد است.



در ادامه برخی اعضای شورا به بیان نظرات خود پرداختند که در نهایت با درج اصلاحاتی از جمله ارکان این شورا آیین نامه شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تهران به تصویب رسید.



در آیین نامه مذکور شهردار تهران به عنوان ریاست این شورا و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به عنوان دبیر در این شورا حضور خواهند داشت.