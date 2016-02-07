نظام ما از امنیت الهی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دکتر کیومرث حیدری ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ارشد آجا در فارس تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه آرام و امن در منطقه شناخته می شود زیرا ما دارای امنیت الهی هستیم.

وی تاکید کرد: بهترین هدیه را خداوند به کشور ما داده که از برکت وجود ولی فقیه ما دارای امنیت الهی هستیم و می توانیم از شجاعت و درایت ولی امر مسلمین بهره مند باشیم.

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: اگر شاهد بودیم که کشورهای مختلفی در آسیا تحت تاثیر انقلاب اسلامی حرکت کردند و بیداری اسلامی را شروع کردند و سپس نتواستند به موفقیت برسند به دلیل این بود که نعمت ولی فقیه و راهنما نداشتند و دشمنان توانستند به سرعت وارد عمل شوند.

امیر حیدری ادامه داد: آنچه که باعث موفقیت و پیروزی کشور ما می شود هدایت های امام(ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری بود که با بصیرت در جهان نمایان است.

وی افزود: امنیت و تهدید دو بحثی است که هرکدام باشد دیگری وجود نخواهد داشت و در این میان هیچگونه ارزشی نمی شود بر امنیت گذاشت.

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: امروز ما امنیت را به معنی کامل کلمه در کشور داریم و با اینکه دشمنان قسم خورده ما از تمام توان برای ضربه زدن استفاده می کنند توانستیم امنیت طولانی مدت داشته باشیم.

امیر حیدری ادامه داد: با تمامی دشمنی ها به جایی رسیدیم که کشورهای دنیا باید به علوم و تکنولوژی ما احترام بگذارند و قدرتمندانه وارد مذاکرات شویم و پیروز خارج گردیم.

وی یادآور شد: امروز شاهد جنگ های نیابتی دشمنان در منطقه هستیم که در این راستا نیز شهدای حرم به عنوان پرچم اقتدار کشور در تمامی شهرها برافراشته هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این مراسم امیر«علی سامانی» به عنوان فرمانده ارشد آجا در فارس و کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.