واگذاری۲۵۰۰واحدمسکونی به مددجویان بهزیستی/ بازنگری قانون معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر یکشنبه در جریان افتتاح و واگذاری ۴۴۸ واحد مسکونی مهر به مددجویان بهزیستی استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت در سال جاری با هدف حمایت بیشتر از خانواده های دارای معلولیت، بازنگری در قانون حمایت از معلولان را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: تمامی مشکلات و تنگناهایی که در قانون قبلی وجود داشت بررسی و برطرف شد و قانون جدید توسط مجلس به تصویب رسید و می توان از ابتدای سال آینده این قانون را در کشور اجرایی کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از پنج هزار واحد مسکونی به جمعیت هدف بهزیستی واگذار شده و بیش از ۴۸ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰درصد در دست احداث است.

محسنی بند پی تصریح کرد: همچنین براساس تفاهم نامه سه جانبه بین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجمع خیرین مسکن ساز و بهزیستی، یازده هزار واحد مسکونی برای خانواده های دو معلول در دست انجام است.

وی تصریح کرد: در هفتمین روز از دهه فجر سال جاری ۴۴۸ واحد مسکونی مددجویی در شهر مهاجران به افراد تحت حمایت بهزیستی استان مرکزی واگذار شد.

بهروز رفیعی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در جریان واگذاری این واحدهای مسکونی اظهار داشت: این ۴۴۸ واحد مسکونی مددجویی بهزیستی در مهاجران در زیربنای حداقل ۷۵ مترمربع در ۱۸ بلوک احداث شده اند.

وی افزود: ۳۴۳ واحد از این واحدهای مسکونی به معلولان، ۶۵ واحد مسکونی به زنان سرپرست خانوار و ۱۰ واحد به افراد ترخیص شده از مراکز بهزیستی تحویل داده شد.